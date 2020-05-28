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Житель Костанайской области осужден за неуплату налогов почти на 196 млн тенге

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37 - летальных случаев

165(+29) - в Костанайской области

Ущерб почти на 200 миллионов нанёс государству житель Костанайской области. Он выписывал фиктивные бухгалтерские документы без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг в адрес ТОО знакомого.

Как установили сотрудники департамента экономических расследований региона мужчина зарегистрировал в 2017-ом году ТОО, снял офис в городе Тобыл (бывший поселок Затобольск). Будучи единственным учредителем и директором, совершил ряд фиктивных сделок от имени своего предприятия. Знакомый предложил ему выписывать фиктивные счета-фактуры за вознаграждение в размере 3-5% от суммы обналиченных денежных средств. Мужчина оформлял бухгалтерские документы без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг в адрес ТОО знакомого. Государству тем самым причинен ущерб на сумму почти в 196 миллионов в виде неуплаченных налогов.

Костанайским райсудом житель Тобыла признан виновным, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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