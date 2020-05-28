Житель Костанайской области осужден за неуплату налогов почти на 196 млн тенге

Ущерб почти на 200 миллионов нанёс государству житель Костанайской области. Он выписывал фиктивные бухгалтерские документы без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг в адрес ТОО знакомого.

Как установили сотрудники департамента экономических расследований региона мужчина зарегистрировал в 2017-ом году ТОО, снял офис в городе Тобыл (бывший поселок Затобольск). Будучи единственным учредителем и директором, совершил ряд фиктивных сделок от имени своего предприятия. Знакомый предложил ему выписывать фиктивные счета-фактуры за вознаграждение в размере 3-5% от суммы обналиченных денежных средств. Мужчина оформлял бухгалтерские документы без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг в адрес ТОО знакомого. Государству тем самым причинен ущерб на сумму почти в 196 миллионов в виде неуплаченных налогов.

Костанайским райсудом житель Тобыла признан виновным, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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