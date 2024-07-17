Житель Костанайской области «помог» мошенникам получить оформленный кредит через банковское приложение

Житикаринским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску жительницы Житикары К. к гражданину Ж. о взыскании суммы неосновательного обогащения. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в марте 2023 года посредством онлайн-заявки от имени истца К. в банке дистанционно оформлен и профинансирован кредит на сумму 1 500 000 тенге. Как сказано в материалах дела, мошенники обманным путем оформили на неё кредит. В тот же день через мобильное приложение с банковского счета истца на карточный счет ответчика Ж. в банке переведены 500 000 тенге.

«По факту мошеннических действий, связанных с переводом денежных средств на счета других лиц, истец обратилась в полицию с заявлением. Было заведено уголовное дело в отношении неустановленного лица. Сроки досудебного расследования по уголовному делу прерваны ввиду не установления лица, совершившего уголовное правонарушение», — говорится в сообщении облсуда.

Ответчик в судебном заседании иск признал. Суду пояснил, что в марте 2023 года он в Телеграмм-канале увидел объявление о том, что можно заработать деньги. Для этого необходимо открыть счет в мобильном приложении одного из банков, что он и сделал. А затем передал пароль от приложения третьим лицам по их требованию. За это он получил 20 000 тенге. Какие операции были произведены по его счету, он не знает. Пользоваться мобильным приложением он больше не мог, так как доступа не было.

Суд, установив, что ответчик при открытии банковского счета был ознакомлен с условиями пользования и осуществления переводов, так как клиенты банка самостоятельно несут ответственность за все операции, совершенные по банковскому счету посредством интернет и мобильного банкинга с использованием логинов, паролей или одноразового (единовременного) кода, а также тот, что факт стороны ранее знакомы не были, никаких правоотношений между ними не имелось, вынес решение об удовлетворении иска.

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