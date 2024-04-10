Житель Костанайской области пытался протаранить блокпост

Фото пресс-службы ДП
В Костанайской области попытка игнорирования требований полицейских закончилась арестом. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Происшествие случилось сегодня днем в селе Октябрьское Карасуского района, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Два водителя автомобилей Mitsubishi хотели проехать блок-пост, выставленный из-за 600 метрового перелива в Акмолинской области.
Движение было закрыто для всех видов транспорта.
Один из водителей, игнорируя законные требования полицейских, пытался протаранить их.
За неповиновение суд назначил ему 5 суток ареста.
К слову, с 5 апреля в этом районе в связи с паводками объявлена ЧС местного масштаба.
Стражи порядка призывают жителей следовать принятым решениям и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и спасателей.