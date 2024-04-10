Житель Костанайской области пытался протаранить блокпост

В Костанайской области попытка игнорирования требований полицейских закончилась арестом. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Происшествие случилось сегодня днем в селе Октябрьское Карасуского района, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Два водителя автомобилей Mitsubishi хотели проехать блок-пост, выставленный из-за 600 метрового перелива в Акмолинской области.

Движение было закрыто для всех видов транспорта.

Один из водителей, игнорируя законные требования полицейских, пытался протаранить их.

За неповиновение суд назначил ему 5 суток ареста.

К слову, с 5 апреля в этом районе в связи с паводками объявлена ЧС местного масштаба.

Стражи порядка призывают жителей следовать принятым решениям и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и спасателей.

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