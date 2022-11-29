Житель Костанайской области с напарником из России угоняли внедорожники в Алматы

Полиция Алматы разоблачила серийных угонщиков. Ими оказались житель Костанайской области и его напарник из России, сообщает zakon.kz.

В полиции рассказали, что основной фигурант вскрывал автомашины и садился за руль, второй — помогал угонять.

«Злоумышленники угнали две машины Toyota Highlander в Алатауском и Наурызбайском районах Алматы. Транспорт найден, изъят и приобщен к материалам уголовного дела как вещественное доказательство», — сказал глава Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

Кроме того, в ходе осмотра одной из машин обнаружены программатор с проемным шнуром и поддельное водительское удостоверение с фотографией задержанного.

Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к совершенным аналогичным преступлениям по городу.

На период расследования подозреваемые взяты под стражу, заключили в полиции.

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