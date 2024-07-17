Житель Лисаковска задержан за звонок в ДКНБ

15 июля на телефон доверия ДКНБ в городе Астане поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о намерении заложить взрывное устройство в детской школе-интернате города Лисаковска, сообщает Polisia.kz.

В срочном порядке был проведен осмотр здания и прилегающей территории школы. Никаких взрывных устройств и опасных веществ не обнаружено. Оперативники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области быстро установили личность звонившего.

Им оказался 48-летний, ранее судимый житель Лисаковска. В результате оперативно-розыскных мероприятий, злоумышленник был задержан.

Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, оказал неповиновение сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции мужчина также арестован в административном порядке.

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