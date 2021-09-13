Жителей девятиэтажного дома эвакуировали в Костанае

77 человек, из них 20 детей, были эвакуированы огнеборцами во время пожара в жилом девятиэтажном доме в Костанае.

На первом этаже в шахте мусоропровода горел мусор на площади 15 квадратных метров. Под воздействием высокой температуры труба мусоропровода разрушилась между первым и вторым этажами. В зоне интенсивного задымления оказались лестничные марши и площадки нижних этажей. По вентиляционным каналам дым стремительно распространялся на верхние этажи подъезда, проникал в жилые помещения.

Возгорание в многоэтажном доме по проспекту Абая произошло вечером, 10 сентября. Сообщение о пожаре на пульт «101»поступило в 22:08, через пять минут пожарные расчеты были на месте происшествия.

Из задымленного подъезда жителей дома вывели на улицу. Состояние людей удовлетворительное, никто не пострадал.

В 22:36 огонь был полностью потушен. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

В ликвидации пожара были задействованы подразделений трех пожарных частей Костаная в составе 20 сотрудников и 6 ед. техники.

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