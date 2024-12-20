В WhatsApp вновь стали рассылать уведомления, в которых утверждается, что с «завтрашнего дня» отправка фотографий и видео станет опасной. Подобные «предупреждения» уже опровергали специалисты еще несколько лет назад, сообщает Zakon.kz.

Впервые подобная информация о вирусах, якобы распространяющихся через фото и видео, появилась в сентябре 2022 года. Примечательно, что она полностью идентична той, которую получают казахстанцы на сегодняшний день.

Тогда Министерство внутренних дел (МВД) опровергло эти небылицы:

«Сообщения с информацией якобы от МВД о действиях неизвестных хакеров, запускающих вирусы через картинки, открытки и видео, которые выводят из строя компьютеры и телефоны, не соответствуют действительности и являются фейками».

Кроме того, как отмечено в публикации издания Stopfake.kz, в рассылке есть и вторая часть, в которой казахстанцев уведомляют о звонках от неизвестных. Якобы эти звонки связаны с террористической организацией ИГИЛ.

Согласно этому фейку, если вы перезвоните на такой номер, злоумышленники смогут скопировать ваши контакты и данные банковских карт.

Этот миф также циркулирует в интернет-пространстве уже более двух лет.

«Не нужно верить всей информации, которая распространяется через мессенджеры и соцсети. Если сообщение вызывает сомнения, стоит проверить его через официальные источники», – подытожили аналитики.

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