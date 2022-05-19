Жителей Костаная предупредили об антитеррористических учениях

Во время учений ограничат движение транспорта и пешеходов ограничат из-за антитеррористических учений в Костанае
19 мая в Костанае пройдут антитеррористические учения, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
«С 11.00 до 14.00 на территории ТОО «КТЖ ГП – «Костанайское отделение ГП» областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом планирует проведение планового антитеррористического учения», – говорится в сообщении.
Во время учений ограничат движение для автотранспорта и пешеходов в районе станции «Южный».
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
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