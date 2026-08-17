Жителей Костаная предупредили об отключениях из-за большого ремонта





В жилом массиве Амангелды в Костанае в этом году модернизируют более 20 километров электросетей. Работы охватят как магистральные, так и внутриквартальные линии.

На реализацию проекта направили более 380 миллионов тенге. Средства выделены в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов Казахстана.

Необходимость капитального ремонта связана с высокой изношенностью сетей. В жилом массиве этот показатель достигает 92%, что значительно выше, чем в других районах города.

В ходе модернизации специалисты заменят железобетонные опоры и неизолированные провода.

— Будет произведена замена голого провода на самонесущий изолированный. Он позволяет максимально повысить качество электроснабжения в условиях неблагоприятной погоды. Также будет увеличено сечение провода, благодаря чему напряжение у потребителей станет стабильнее, — рассказал главный инженер ТОО «ЭПК-Forfait» Максим Касаткин.

Жители Амангелды подтверждают, что перебои с электричеством происходят регулярно, особенно во время сильного ветра, дождя и снегопада. Иногда без света остаётся весь район.

К работам планируют приступить осенью. Сейчас местный подрядчик разрабатывает проектно-сметную документацию. Завершить модернизацию, согласно договору, необходимо до конца года.

Одной из сложностей станет расположение некоторых действующих линий во дворах и огородах местных жителей. Специалистам предстоит найти свободные от коммуникаций участки для переноса и установки новых опор.

Во время капитального ремонта возможны временные отключения электричества. Жителей заранее предупредят о предстоящих работах.

Аналогичная модернизация электросетей сейчас проводится в границах улиц Фролова — Железнодорожная, Журавлёва — Бородина, а также в районе Константино-Еленинского собора.

Кроме того, с 18 по 21 августа в разных районах Костаная запланированы временные отключения электроэнергии. Они затронут жителей частного сектора и многоэтажных домов, а также предпринимателей. Точные адреса и время отключений опубликованы на официальном сайте «ЭПК-Forfait».

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