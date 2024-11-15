Жителей Костанайской области предупреждают об ухудшении погодных условий 28 июня





По прогнозу синоптиков, ночью на западе, севере и востоке региона пройдут дожди с грозами. Днем осадки ожидаются на юге, востоке и севере области. Местами прогнозируются сильный дождь, град и шквал.

Ночью и утром на севере и западе области возможен туман.

Ветер юго-западный, скоростью 9–14 м/с. Днем на юге, востоке и севере области порывы усилятся до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12–17 градусов тепла, на юге области — до +20. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, на юге — до +32.

В Костанае ожидается переменная облачность, дождь, гроза, днем возможен град. Ночью и утром прогнозируется туман. Ветер юго-западный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, днем — +25…+27.

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