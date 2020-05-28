Жителей Костанайской области приглашают пройти бесплатное тестирование на определение антител к коронавирусу

Жителей Костанайской области приглашают пройти бесплатное экспресс-тестирование на определение антител к коронавирусу в рамках благотворительной помощи, оказанной фондом «Саби».

Для прохождения экспресс-тестирования необходимо обязательно заполнить анкету на сайте www.cdl.kz. Далее эпидемиологи Министерства Здравоохранения осуществляют выборку анкет на основе эпидемиологических критериев. После чего с пациентами связываются операторы контакт-центра и назначают для каждого из них индивидуальное время посещения процедурного кабинета.

В целях соблюдения мер безопасности пациент должен соблюдать определенные правила, к которым относятся:

• обязательное указание адреса электронной почты для получения результатов,

• явка строго в указанное время

• обязательное наличие маски

• соблюдение дистанции 1,5-2 метра между посетителями процедурного кабинета

Экспресс-тестирование оценивает реакцию иммунной системы на коронавирус и выявляет в крови, взятой из пальца, специфические антитела классов IgM и IgG.

• Антитела IgM являются ранними и вырабатываются через 7-10 дней после инфицирования. Они свидетельствуют об острой стадии заболевания.

• Антитела IgG относятся к поздним и говорят о перенесенной инфекции с формированием иммунного ответа.

Результат экспресс-тестирования озвучивается через 15 минут после сдачи анализа и приходит в электронном виде на почту, указанную при заполнении анкеты.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.