Жителей Костанайской области приглашают пройти бесплатное тестирование на определение антител к коронавирусу

Фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
9576 - зарегистрированно
4768 - выздоровевших
37 - летальных случаев
136(+5) - в Костанайской области
Жителей Костанайской области приглашают пройти бесплатное экспресс-тестирование на определение антител к коронавирусу в рамках благотворительной помощи, оказанной фондом «Саби».
Для прохождения экспресс-тестирования необходимо обязательно заполнить анкету на сайте www.cdl.kz. Далее эпидемиологи Министерства Здравоохранения осуществляют выборку анкет на основе эпидемиологических критериев. После чего с пациентами связываются операторы контакт-центра и назначают для каждого из них индивидуальное время посещения процедурного кабинета.
В целях соблюдения мер безопасности пациент должен соблюдать определенные правила, к которым относятся:
• обязательное указание адреса электронной почты для получения результатов,
• явка строго в указанное время
• обязательное наличие маски
• соблюдение дистанции 1,5-2 метра между посетителями процедурного кабинета
Экспресс-тестирование оценивает реакцию иммунной системы на коронавирус и выявляет в крови, взятой из пальца, специфические антитела классов IgM и IgG.
• Антитела IgM являются ранними и вырабатываются через 7-10 дней после инфицирования. Они свидетельствуют об острой стадии заболевания.
• Антитела IgG относятся к поздним и говорят о перенесенной инфекции с формированием иммунного ответа.
Результат экспресс-тестирования озвучивается через 15 минут после сдачи анализа и приходит в электронном виде на почту, указанную при заполнении анкеты.