Сообщение о проведении антитеррористического учения в Рудном предупредили в Костанайском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает, что с 30 мая текущего года на территории города Рудный начнутся подготовительные мероприятия к плановым антитеррористическим учениям «Найза-Антитеррор-2025».

В рамках учений будет задействована специальная техника, а также силы и средства различных подразделений правоохранительных и специальных органов. В связи с проведением мероприятий на отдельных улицах города возможно временное ограничение движения автотранспорта.

«Призываем жителей города сохранять спокойствие, соблюдать требования сотрудников государственных органов и доверять исключительно информации, поступающей из официальных источников», — сообщили в оперштабе.

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