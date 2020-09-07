Жители домов у «Корейского моста» не согласны с компенсацией за снос жилья

Реконструкция «корейского моста» привела к судебным тяжбам с жителями прилегающих к дороге домов. Чтобы реализовать проект, жилье нужно снести. Но компенсация, которую за это предлагают городские власти, не устраивает собственников. Какие суммы предлагают жильцам, и сколько, по их мнению, на самом деле могут стоить эти дома, разбирались наши корреспонденты, передает alau.kz

Строительство автомобильного моста через реку Тобол длится уже 4 месяца. Но еще дольше продолжаются разногласия между жителями прилегающих территорий и представителями городских властей. Все дело в том, что для возведения моста нужно снести три жилых дома, которые стоят у дороги. За снос людям сначала обещали заплатить по 5 миллионов тенге. После возмущений жильцов из-за низкой, по их мнению, суммы компенсацию подняли почти до 9 и до 11 миллионов тенге в зависимости от участков. Но и это владельцы домов считают недостаточным.

«Мы соответственно с этими суммами категорически не согласны. Мы отсюда уходить тогда не собираемся. Потому что на 8 миллионов 700 тысяч я с сестрой в равных долях, если мы разделим эти деньги, ничего не куплю на 4,5 миллиона. А у меня 5 членов семьи: жена, двое детей и мама жены с нами»,- сказал житель дома №1 по улице Транспортная Владимир Тумелович.

С суммой не согласны жильцы Транспортной 1, Мичурина 34 и 32. Все они владельцы от 4 до 8 соток земли. Их дома были построены еще в 60-х годах, но люди называют их состояние хорошим. Владельцы ждут компенсации на 6 миллионов больше, чем им предлагается теперь. Как они говорят, только такая сумма поможет им приобрести подобную недвижимость на замену.

«Оценивается дом на сегодняшний день от 15 миллионов. С чем были бы они конечно согласны. Люди хотели бы справедливости. На сегодняшний день смотрят на рыночную стоимость. Также есть такие сайты, как «Крыша»»,- прокомментировал помощник юриста Руслан Нурмагамбетов.

Сколько стоит дом, оценить может только эксперт. В отделе земельных отношений подтвердили, что независимая экспертиза сейчас проводится, и она будет готова ориентировочно к началу ноября.

«На сегодняшний день в отношении земельного участка по улице Транспортная 1 судом назначена судебно-товароведческая экспертиза для определения стоимости изымаемого имущества. И в отношении домов по улице Мичурина 32 и 34 нами также ожидается вынесение судом определения о проведении соответствующей экспертизы. Будет проведена она центром судебных экспертиз»,- сообщил Бахтияр Жумабеков, заместитель руководителя отдела земельных отношений акимата города Костанай.

Но в то, что эта экспертиза изменит изначальные суммы, люди не верят. Они намерены заказать собственную независимую оценку. Но найти того, кто за нее возьмется, говорят не так просто.

«Мы ищем сейчас вариант. Все отказываются. Потому что акимат. Все боятся»,- высказался Владимир Тумелович.

Окончательную сумму компенсации назначит городской суд. Если она не устроит владельцев жилья, люди смогут подать апелляцию. Но, по словам заместителя отдела земельных отношений, избежать сноса домов, жильцам все равно не удастся. Также Бахтияр Жумабеков отметил, что зимой людей выселять из своих домов не будут.

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