Жители Костанай-2 пожаловались на дорогу

Жители одной из улиц во втором Костанае столкнулись с последствиями незаконченных работ дорожных служб. По словам людей уже 2 месяца участок дороги изрыт и по нему не может проехать ни одна машина, передает alau.kz

Два месяца назад дорожные рабочие раскопали настоящий ров по улице Мирная в Костанай-2, и ушли, так ничего и не засыпав обратно.

«Вообще планировали газ и планировали дорогу. В первую очередь заехали дорожники, а нужно было, как оказывается, заехать газовикам. Разрыли дорогу, и у них произошел конфликт. Разрыли и бросили. Вот результат»,- рассказала жительница дома 38 по улице Мирная, Людмила.

По словам жителей, сейчас они остались без дороги и с не подключенным газом.

«Я газ на эту сторону таскаю. Я же не мужчина, чтобы на себе эти баллоны таскать. И вот еще проезд, я в проезде живу, там машинам невозможно заехать. Ни скорой, ни газ привести. Мусорка вообще не заезжает ко мне»,- высказалась Елена, жительница дома 26/1 по улице Спортивная.

Жильцы домов рассказали, что они говорили с дорожными рабочими, пытаясь узнать о том, почему дорогу не закапывают. Полученный ответ людей удивил.

«Он сказал, что дорогу я прокладывать не буду, потому что у вас неправильно положили трубы газовые. Там нужен был песок. Песочную подушку нужно было под трубы ложить. А потом он сказал, что приедет через пару дней как закончит дорогу на другой улице на Крупской. И приеду к вам засыплю тогда. И все. Ни ответа, ни привета. Мы звонили, а он сказал: «а что вам не засыпали?»»,- рассказала Татьяна, жительница дома 45 по улице Мирная.

Но вот в ЖКХ говорят, что дорожника слушать не нужно. Проблема заключается совсем в другом.

«Саму суть они неправильно излагают. Там нет проблемы, в том есть или нет подушки. По сути, в дорожной одежде есть необходимое количество песка для защиты газовой трубы. Здесь момент только один. Он в том, что проведя газопровод, сейчас столкнулись с грунтовыми водами на этом участке не на той отметке, на которой они должны были быть»,- пояснил Нуралы Есергепов, заведующий сектором отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

По словам сотрудника ЖКХ, дорожных рабочих отозвали, чтобы не допустить затопления всей улицы. Кроме грунтовых вод на такое развитие событий могла повлиять еще и дождливая погода. Теперь планируется, что траншеи для устройства дороги будут откапывать небольшими участками и после работ тут же их станут засыпать. Как сообщил Нуралы Есергепов дорожники должны вернуться на улицу Мирная в конце сентября — начале октября. А все работы по восстановлению дороги ориентировочно завершат до 15-20 октября. Подачу же газа в ЖКХ пообещали наладить к концу 2020 года.

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