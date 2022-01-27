Жители Костаная бесплатно могут посещать лыжную базу

Правда при одном условии — наличие собственного снаряжения. Взять лыжи можно и на прокат, но, за отдельную плату. Пока загруженность лыжной базы невысокая, в основном ее посещают люди старшего возраста.

Вот уже две недели у костанайцев есть возможность провести досуг бесплатно на лыжной базе. Для этого только необходимо иметь свои лыжи. База при ДЮСШ № 3 функционирует уже два года, но посещать ее простым жителям стало возможно только сейчас. Пока здесь немного людей, в ДЮСШ отмечают, в основном наплыв в выходные дни.

«На данный момент загруженность лыжной трассы не большая, можно сказать низкая. В основном занимаются наши воспитанники. Ну я так понимаю, что люди не все пока знают о нашем комплексе. Если вдруг будут возникать ситуации когда любители и наши воспитанники будут пересекаться на трассе будем конечно рассматривать определенный график, чтобы они не пересекались»,- говорит заведующая спортивным инвентарем ДЮСШ №2 Асель Ерменбаева.

Но, если своих лыж нет, то есть возможность их взять тут на прокат, стоимость одного часа — 1000 тенге. А для детей до 7 лет, школьников из многодетных и малообеспеченных семей, ребят из детских домов , а также ветеранов спорта есть льготы. Воспользоваться лыжами им можно бесплатно. Школьникам студентам и пенсионерам предусмотрена скидка 50%.

«В основном, заинтересованность проявляют люди старшего возраста и это очень радует. Здоровый образ жизни — всем необходим. И конечно, таких людей, хочется видеть побольше на нашей трассе. Хорошая перспектива для всех нас»,- рассказывает Асель Ерменбаева.

Территория базы не маленькая, протяженность лыжной трассы — 2500 метров. Кстати, здесь качественное освещение, поэтому покататься на лыжах можно и в вечерние часы. Лыжная база работает ежедневно, с 11 часов утра и до 8 часов вечера, без выходных.

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