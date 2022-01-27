USD 434.34
EUR 490.24
RUB 5.5
  1. Home
  2. Новости
  3. Жители Костаная бесплатно могут посещать лыжную базу

Жители Костаная бесплатно могут посещать лыжную базу

Vinkmag ad

Правда при одном условии — наличие собственного снаряжения. Взять лыжи можно и на прокат, но, за отдельную плату. Пока загруженность лыжной базы невысокая, в основном ее посещают люди старшего возраста.

Вот уже две недели у костанайцев есть возможность провести досуг бесплатно на лыжной базе. Для этого только необходимо иметь свои лыжи. База при ДЮСШ № 3 функционирует уже два года, но посещать ее простым жителям стало возможно только сейчас. Пока здесь немного людей, в ДЮСШ отмечают, в основном наплыв в выходные дни.

«На данный момент загруженность лыжной трассы не большая, можно сказать низкая. В основном занимаются наши воспитанники. Ну я так понимаю, что люди не все пока знают о нашем комплексе. Если вдруг будут возникать ситуации когда любители и наши воспитанники будут пересекаться на трассе будем конечно рассматривать определенный график, чтобы они не пересекались»,- говорит заведующая спортивным инвентарем ДЮСШ №2 Асель Ерменбаева.

Но, если своих лыж нет, то есть возможность их взять тут на прокат, стоимость одного часа — 1000 тенге. А для детей до 7 лет, школьников из многодетных и малообеспеченных семей, ребят из детских домов , а также ветеранов спорта есть льготы. Воспользоваться лыжами им можно бесплатно. Школьникам студентам и пенсионерам предусмотрена скидка 50%.

«В основном, заинтересованность проявляют люди старшего возраста и это очень радует. Здоровый образ жизни — всем необходим. И конечно, таких людей, хочется видеть побольше на нашей трассе. Хорошая перспектива для всех нас»,- рассказывает Асель Ерменбаева.

Территория базы не маленькая, протяженность лыжной трассы — 2500 метров. Кстати, здесь качественное освещение, поэтому покататься на лыжах можно и в вечерние часы. Лыжная база работает ежедневно, с 11 часов утра и до 8 часов вечера, без выходных.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Ерлан Киясов освобожден от должности главного санврача Казахстана
Следующая новость

Отменить необходимость согласования государственных инициатив с Елбасы предложил Сенат