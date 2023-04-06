Жители Костаная отказываются отдавать свои дома под снос для нового микрорайона

В Костанае жители частного сектора выступают против возведения нового микрорайона на месте их домов. Усадебную застройку в центре города планируют заменить многоэтажками, передает Liter.kz со ссылкой на «31 канал».

Всего согласно плану детальной планировки будет три микрорайона. Жители опасаются, что им предложат мизерную компенсацию.

Дом костанайца Александра Зиборова находится в микрорайоне, на месте которого планируют многоэтажную застройку. Мужчина рассказывает, что купил частный дом, переехав из квартиры. Довел жилье до ума, вложил в него столько сил и денег, а теперь должен кому-то продать за бесценок.

Александр Зиборов, житель Костаная: — Просто мечтал о своем дворе, у меня двое детей, у каждого есть своя спальня. Я сделал так, как хотел, каждая комната, вход и выход, я об этом мечтал и долго к этому шел. Сейчас на моем месте хотят расширить дорогу, где сейчас мой дом стоит.

На территории будущего микрорайона Мерей находятся 176 домов. Попадают под застройку и объекты бизнеса: среди них магазин сантехники, детский сад, мастерские, стоматология и другие. Людей пугают не только планы градостроителей по сносу их домов, но и неопределённость.

Юлия Калюжная, жительница Костаная: — Мы остались подвешенными в таком состоянии, и самое главное — неизвестно, на какой период. Мы не можем продолжать благоустройство и продолжать делать ремонт, хотя у многих взяты кредиты на это.

Кажимухан Дюйсембаев, житель Костаная: — Мы всеми силами построили этот дом для моих родителей. Мы вместе жили какое-то время. Сейчас их нет в живых. Этот дом у нас, как говорят, «Қара шаңырақ» — то, что после них осталось. И как вот это я должен отдать?

В акимате же сообщили, что реконструкция микрорайонов предусмотрена генеральным планом 2020 года. А план детальной планировки разработан, чтобы избежать точечной хаотичной застройки и преобразить областной центр.

Динара Ихласова, заместитель руководителя Управления строительства Костанайской области: — Никто принудительно изымать земельные участки у частных собственников под многоэтажное коммерческое жилье не будет, все будет на договорной основе.

Но жители не верят словам чиновников. Они опасаются, что участки будут скупать за бесценок, да и вообще вести речь о продаже владельцы частных домов не хотят. Людям даже обещают, что они смогут остаться жить среди уже строящегося микрорайона, если не договорятся с частником. Но это пугает костанайцев ещё больше. Хотя в акимате заверяют, что желающих продать свои дома под снос едва ли не 50 процентов. А вот что касается земли, где возведут соцобъекты, то тут, по всей видимости, права выбора у владельцев частного сектора не будет. Правда, когда все планы начнут воплощать в жизнь, неизвестно и людям, по-видимому, придется долго жить на чемоданах.

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