Жители костанайских многоэтажек использовали бытовые газбаллоны, хотя это запрещено

Только за декабрь в Костанае произошло 3 случая взрыва газа, где пострадали и погибли люди. И как отмечают ЧСники, это серьезно обнажило проблемы, которые существуют в этой сфере. К примеру, согласно закону газо-сетевые организации и владельцы газонаполнительных пунктов, которые продают в розницу сжиженный газ в бытовых баллонах, обязаны обеспечивать и исправное их техническое состояние.

Однако, как отмечают специалисты, на деле этого не происходит. Так же запрещается хранить и использовать такой газ в жилых многоквартирных домах, где больше двух этажей. Но и здесь не все ладно.

«Только в этом году УЧС было составлено 4 административных протокола в отношении жителей, использующих газобаллоны в многоэтажках. Так, на основании поступившего обращения от жильцов дома, расположенного по пр. Абая, 33/1, был проведен поквартирный обход. В ходе осмотра выявлено, что жильцами четырех квартир использовались бытовые газовые баллоны. Проведен обход на предмет использования газовых баллонов», — говорит и.о.начальника управления по ЧС Костаная Аслан Махмутов.

В Костанае, по официальным данным, есть еще двадцать многоэтажек, где используются газбаллоны. Их все аким областного центра рекомендовал специальным службам взять под контроль и не только их. Ведь, по его словам, немало городских объектов бизнеса так или иначе тоже используют газ в баллонах.

«Не факт, что только 20 домов вы говорите, кто -то газовый баллон может притащить в кафе на первом этаже неразрешенный, потом денерные, они подогревают пищу себе готовят, я тоже видел этот момент надо рассмотреть, разнесет там все, это очень опасно, поэтому акцентирую по этому вопросу», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Представители отдела ЧС подтверждают, что на территории города имеются немало ларьков по изготовлению фаст-фуда, которые используют бытовые газобаллоны. Но здесь уже возникают проблемы. Проверить без заявления либо самих бизнесменов, либо людей, они бизнес не могут, так как действует мораторий на проверки предприятий. Здесь надеются, что в 2024 году ситуация изменится. Ведь срок действия моратория истекает.

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