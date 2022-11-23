Жители Костанайской области могут спомочь людям, страдающим лейкозом

Возможность стать донором стволовых клеток и спасти жизнь людям с онкогематологическими заболеваниями, например такими как лейкоз и апластическая анемия, есть у костанайцев.

В течение двух дней — сегодня и 23-го ноября, в областном центре крови ждут желающих, пройти процедуру сдачи образцов крови. Ее исследуют и определят, сможете ли вы стать донором стволовых клеток, если да, то ваши данные сохранят в национальном регистре. Процедура сдачи образца несложная.

«В первую очередь мы объясняем ему, что за процедура, берем его согласие, если ему все понятно, вопросов нет, он заполняет согласие, заявление на вступление в регистр доноров стволовых клеток. Далее сдает кровь из вены в объеме около 10 миллилитров и ждет звонка, ответа, совпадет ли его генотип с генотипом пациента», — говорит и.о.заведующей отделением донорского ресурса и заготовки крови ОЦК Айгерим Садвакасова.

Есть и ограничения по возрасту. Донором может быть человек не моложе 18 лет, но и не старше 45. Возможно, человек, нуждающийся в ваших стволовых клетках, будет найден быстро, а может быть и не будет совпадения по генотипу никогда. Но в базе данных, то есть в национальном регистре доноров, ваши данные будут храниться, пока вам не исполнится 45 лет. Процедура не займет много времени. На все уйдет около 20 минут. От момента заполнения анкеты, до сдачи непосредственно самого образца.

Ежегодно в нашей стране нуждаются в пересадке костного мозга более трехсот человек, причем половина из них — это дети и подростки. Шанс найти генетического близнеца выпадает один из десяти тысяч. А зачастую пересадка стволовых клеток для них — единственная возможность спасти жизнь. К слову, непосредственно сама процедура сдачи стволовых клеток также малотравматична.

«Можно стволовые клетки сдать как из кости, так и из вены. На сегодняшний день мы берем только периферические вены, это как венозный доступ — обычная сдача крови. Просто она длительная — 4 часа в среднем. Это безвредно, безопасно. Побочные явления могут быть, но они временные и обратимые. Это головокружение, слабость в теле и ломота в теле. Все. Больше серьезных реакций побочных не наблюдается», — уверяет Айгерим Садвакасова.

Как рассказали нам в областном центре крови, лишь единожды генотип донора из Костаная совпал с генотипом человека, нуждающегося в стволовых клетках. Но найти женщину по указанным в анкете данным, к сожалению, не удалось.

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