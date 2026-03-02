USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Жители Костанайской области могут узнать свой участок референдума онлайн и по телефону

— Сегодня, 12:30
Изображение для новости: Жители Костанайской области могут узнать свой участок референдума онлайн и по телефону

alau.kz

Жителям Костанайская область доступно несколько способов получить информацию о своём участке референдума.

Изображение 3 для Жители Костанайской области могут узнать свой участок референдума онлайн и по телефону Изображение 4 для Жители Костанайской области могут узнать свой участок референдума онлайн и по телефону

Уточнить данные можно:

  • на официальном веб-сервисе: https://sailau.ikostanay.kz/

  • через Telegram-бот @sailau_kostanay_bot

  • по телефону единого Call-центра 1315

Сервисы позволяют быстро проверить адрес участка и другую необходимую информацию для участия в референдуме.



