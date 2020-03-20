Жители Костанайской области осваивают портал социальных услуг

Жители Костанайской области всё активнее осваивают портал социальных услуг, который заработал в начала года. Заказать инвалидную коляску или другие вспомогательные средства теперь можно, не выходя из дома. Сейчас людей с инвалидностью при необходимости консультируют в ЦОНАх, как правильно пользоваться сайтом, чтобы потом они уже самостоятельно могли оформлять нужные им заказы.

Утро нового дня для 46-летнего денисовца Вячеслава Ковальского начинается с посещения ЦОНа. Из-за травмы мужчина уже 20 лет на инвалидности, и передвигаться самостоятельно он может только в кресле-коляске. Но оно изнашивается и периодически требует замены. С января этого года выбрать модель и поставщика стало проще. Да и сроки поставки значительно сократились.

«Одной из мер, призванных улучшить жизнь людей с инвалидностью, является внедрение портала социальных услуг, которое реализуется в рамках Национального плана по обеспечению и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. И сегодня мы можем наблюдать, что данная категория лиц пользуется этими правами»,- говорит заведующая отделением надомного обслуживания отдела занятности и соцпрограмм акимата Денисовского района Татьяна Ершова

В Денисовском районе 403 инвалида, 123 из них имеют индивидуальную программу реабелитации. Теперь необходимые средства гигиены, вспомогательные приспособления и технические средства можно заказать через портал, не выходя из дома. Для этого нужно лишь получить электронную цифровую подпись. Как ей пользоваться, очень подробно рассказывают сотрудники ЦОНа.

«Помогли ребята открыть портал, показали, как он работает. Это будет очень удобно в дальнейшем, все могут заказывать услуги дома.Сейчас мы пытались сделать кресло-коляску, заказать»,- сообщил инвалид 1 группы Вячеслав Ковальский.

Стоимость технических средств реабилитации и социальных услуг в пределах установленной гарантированной суммы возмещает Государство. Эта сумма ежегодно будет утверждаться специально созданной комиссией. В случае выбора, когда стоимость товара или услуги превышает гарантированную государством сумму, услугополучатель доплачивает разницу из собственных средств. С марта текущего года людям с ограниченными возможностями доступны технические средства, которые не требуют индивидуальной подборки.

Преимущества нововведения многие инвалиды уже могут оценить лично. Если ранее ожидание заказа затягивалось на месяцы, то теперь, заявка, оставленная на портале социальных услуг, выполняется в течение 1-2 недель. Однако, чтобы обеспечение инвалидов было бесперебойным, в 2020 году средства и услуги реабилитации будут предоставляться на альтернативной основе: и через портал, и через госзакупки. Полный переход на электронное обслуживание планируется с 2021 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.