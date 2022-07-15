Жители Костанайской области сами ухудшают качество мобильной связи — управления цифровизации

В Костанайской области намерены серьёзно взяться за вопрос доступа к мобильной связи и интернету. Сегодня, по данным управления цифровизации, в 35 селах области вообще нет никаких источников связи. В них проблема будет решаться с помощью спутникового оборудования, которое будет закупаться через республиканский бюджет.

В 171 селе связь есть, но слабая, и вот здесь включиться в работу должны операторы связи.

«В текущем году операторами связи запанированы работы по более 200 селах. Большая работа проведена в дальних районах области. Аркалык, Амангельды, Жангельды. В июне обеспечена связь с селе им. Ахмета Байтурсынова Жангельдинского района», — говорит руководитель управления цифровизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области Азамат Кашиев.

Еще в двух селах — Уштогай и Степняк, связь должна появиться до конца июля. При этом, как отмечают чиновники, плохая связь наблюдается в городах и селах. И здесь одним из факторов помех на базовых станциях сотовой связи вызваны усилителями, которые устанавливают сами жители региона. Они при этом получают и мобильную связь, и интернет, но делают так, что связь становится некачественной или вовсе отсутствует, даже там, где проблем с ней не было. К примеру, в селе Буревестник Наурзумского района. Жители установили большое количество репитеров, и блокировали интернет.

«Управлением неоднократно вносились предложения по приравниванию репитеров к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, а также разрешению установки данного оборудования осуществлять только лицензированными компаниями, дополнительно ограничив ввоз данного оборудования на территорию Республики, а также запретить продажу репитеров в неспециализированных торговых точках», — говорит Кашиев.

Но пока проблема с усилителями так и не решена. А костанайцы продолжают жаловаться на плохие связь и интернет. Межрегиональная инспекция связи в этом году провела в области уже 16 проверок, в 10 случаях факты подтвердились. На операторов было наложено 9 млн тенге штрафов. При возникновении проблем со связью или интернетом, костанайцам рекомендует обращаться с межрегиональную инспекцию связи по телефону 8(7142) 37-00-02, или же направлять им сообщения через портал Электронного правительства.

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