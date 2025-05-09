Жители Костанайской области выразили недовольство состоянием трассы «Костанай — Денисовка», за проезд по которой теперь платят даже дачники, сообщает «Седьмой канал».
По данным телеканала, в Костанайской области люди недовольны состоянием платных дорог. В конце апреля там стали взимать деньги за проезд 151-го километра республиканской трассы «Костанай — Денисовка», сообщает nur.kz
Отмечается, что водителям легковых автомобилей он обходится в 130 тенге. Для грузовиков тариф варьируется от тысячи до 3,5 тыс. тенге, в зависимости от тоннажа. Проезд по участку фиксируют камеры видеонаблюдения. Это уже второй платный участок дороги в регионе. С 22 февраля оплату берут за проезд по трассе «Костанай — Кайрак».
Сообщается, что тогда введение тарифа сопровождалось критикой: водители жаловались на плохое состояние дороги. Теперь к протестам присоединились дачники из Костаная и Рудного. Многие из них, направляясь на свои участки, пересекают платную арку и проезжают всего 5-10 километров, но вынуждены платить за все 40.
Люди требуют освободить их от оплаты, которую они считают несправедливой. К слову, состояние трассы «Костанай — Денисовка» также вызвало нарекания автовладельцев.
«Сейчас рассматривается вопрос там, где проводится средний ремонт. Это от Костаная до Рудного 31 км убрать с оплатой, так как на сегодняшний день там проводятся изменения. Я думаю и твердо уверен, что в течение недели данный вопрос должен решиться», — прокомментировал ситуацию директор регионального филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Андрей Горват.
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