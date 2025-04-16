В Костанайской области планируют создать общую квитанцию, по которой жители смогут оплачивать все коммунальные услуги разом. Внедрить так называемый Единый платежный документ сферы ЖКХ должно до 1 сентября текущего года.

«Внедрение проекта позволит жителям оплачивать коммунальные услуги онлайн через банки второго уровня, а при необходимости по запросу абонента будет доступна и бумажная версия квитанции. Жители не должны собирать кучу квитанции и стоять в очередях, все должно быть в одном месте. Упрощение оплаты это реальная помощь людям, особенно пожилым и семьям с детьми», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Кроме того, с конца прошлого года в Костанайской области действует проект «Социальный кошелек». Эта программа направлена на поддержку граждан. К примеру, в сфере здравоохранения через такую систему определенные категории пациентов могут получать бесплатные лекарства. А с 20 апреля проект в пилотном режиме начнет работать в 10 разных школах области. По плану дети из социально-уязвимых категорий будут питаться по специальным ваучерам бесплатно. На сегодня таких школьников в регионе насчитывается около 7 тысяч.

«В 308 школах с численностью менее 700 человек поставщики горячего питания установили мобильное приложение «Бизнес кошелек» для проведения транзакций ваучеров по предоставлению бесплатного горячего питания ученикам. Кроме того, в мобильном приложении «eGov-Mobile» в разделе «Социальный кошелек» — «Горячее питание» родители учеников могут, как активировать назначенные ваучеры, так и перевыпустить их в случае утери ваучера», — сообщил руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата Костанайской области Азамат Кашиев.

Азамат Кашиев также рассказал, что с недавних пор в стране действует новый формат электронной цифровой подписи, которая теперь состоит всего из одного файла, что делает процедуру ее получения быстрее, а способы использования доступнее.

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