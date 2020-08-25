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Жители Лисаковска решили доехать на велосипедах до Наурзумского заповедника

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В Наурзумский заповедник на велосипеде. Несколько дней назад жители Лисаковска выехали в необычное путешествие через два города и три района в уникальный заповедник Казахстана. Изначально группа состояла из 7 человек, но до окончательного пункта велозаезда добираться решили лишь трое, сообщает alau.kz

Кайрат Тулебаев с особой любовью в голосе рассказывает о своем железном друге — американском велосипеде. На нем он уже проехал тысячи километров и намерен проехать еще больше, потому как путешествия на велосипеде, по его мнению, это настоящий драйв. Вот поэтому, собственно, из года в год Кайрат находит себе новый путь для велопробега и участников для совместного путешествия.

«Время идет, но мы не меняемся, остаемся в первых рядах. И этим велопробегом, в мире сейчас ситуация с пандемией, мы стараемся внести добро, мотивировать людей на хорошее, чтобы дальше дышали и жили»,- говорит организатор велопробега Кайрат Тулебаев.

В этом году жители Лисаковска решили доехать на велосипедах до Наурзумского заповедника. Это 600 километров в одну сторону. На путь туда и обратно изначально планировалась неделя, но, как признается Кайрат Тулебаева, у них нет цели сделать это быстро. Главное — насладиться процессом. Кстати, в дорогу первоначально выехало 7 велосипедистов. Но уже в Костанае их осталось трое. Как говорит организатор велопробега, люди отсеялись по разным причинам, у кого-то не хватило сил, у кого-то времени.

Егор Рубанов в числе тех, кто остался. Юноше — 14 лет и это его самый дальний велопробег. Егор признается, что иногда приходится очень тяжело, особенно, когда идет ремонт дороги и приходится большую часть пути проезжать по бездорожью. Но велосипедист сильно не унывает, чтобы сделать свои путешествия еще более комфортными будет покупать новый транспорт, более мощный.

«Этот велосипед у меня три года, ну он, конечно, не предназначен для таких дальних поездок. За 120 тыс. покупал, я думаю новый брать на следующий год.  Мне нравится чувствовать ветер в лицо, адреналин»,- сказал участник велопробега Егор Рубанов.

У велосипедистов есть все необходимое, на багажниках специальные сумки, в них еда, одежда, рядом палатки и спальные мешки. Если позволяет погода, говорят велопутешественники, спят на природе, под звездами. И это только одно из множества интересных моментов всего пути.

 

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