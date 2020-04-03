Жители микрорайона Аэропорт в Костанае решили самоизолироваться

Своеобразный блокпост установили в Костанае. Жители микрорайона Аэропорт решили самоизолироваться.

Местные власти данную идею поддержали помогли с установкой шлагбаума на одном из въездов в район.

«Активные жители данного микрорайона Аэропорт вышли с обращением в акимат ко мне, как к акиму города. Этот вопрос мы обсудили, это гражданская позиция, я думаю- это правильно. Со стороны акимата города, со стороны местной полицейской службы тоже будем оказывать содействие», — аким города Костанай Кайрат Ахметов.

Сейчас еще обсуждается, как именно будет работать необычный пост в микрорайоне. Планируется не запускать на территорию этого жилого массива посторонних и гостей, въезд только для жителей. Кайрат Ахметов отметил, что если там работа пойдет хорошо, такую практику будут рекомендовать и другим жителям.

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