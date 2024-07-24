Жители микрорайона «Береке» недовольны качеством новых домов

Пятиэтажные дома из красного кирпича в микрорайоне Береке ввели в эксплуатацию весной этого года. Пока, только в 4 из 11 домов заселились люди. Жильцы, спустя время нашли в своих новых квартирах дефекты.

Кто-то говорит, что в комнатах развивается плесень, а где-то появились трещины в стенах. Аким Костаная решил встретиться с жильцами, чтобы узнать о всех проблемных вопросах этой части города. Кроме того, по словам жителей, подрядчик, который облагораживал территорию двора, работы тут не завершил. На площадке остались лежать части железных тренажеров, и по словам родителей, тут уже произошёл один несчастный случай. Также нет детской площадки, а что самое опасное — открыты канализационные люки.

«Здесь я попрошу у вас терпения набраться, терпения набраться, потому что по благоустройству, я вам обещать ничего не могу, сейчас в суде рассматривается. Суд состоится, и мы его принудим. Если он не пойдет на это, тогда мы соответственно другие механизмы включать. Но пока, вам обещать не могу», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Здесь есть проблемы и с водоснабжением. Владельцы квартир говорят, что в последнее время практически нет напора. И вместо холодной воды бежит горячая, а вместо горячей — теплая. Но основная проблема в данный момент — это затопленные подвалы. Предположительно, там собираются грунтовые воды.

«Мы сейчас делаем выходы дренажной системы, может тогда дренажную систему сделаем ниже грунтовых вод, чтобы они собирала и уходила, как мы сейчас делаем в микрорайоне «Аэропорт». Мы будет вот это решение принимать тогда. В любом случае, вы поймите, как бы мы не бетонировали, не бетонировали, там нужно с водой просто кардинально бороться», — ответил Марат Жундубаев.

Более того, по словам местных жителей, в этот район до сих пор не запустили маршрутные автобусы. А еще, люди рассказали, что коммунальные компании города не хотят заключать с ними договоры.

«С нами не заключает договор значит КЭЦ, потому что не могут принять, говорят, что электросети негодны, чтобы они приняли. С нами не заключает договор «Тазалық», и вот мы остаемся заложниками. Мусор вывозить некуда, за свет мы не можем платить. Когда это все решится, придут огромные счета, за электроэнергию придется платить. Если вы знаете, у нас социальное жилье, и не по карману будет большие счета оплачивать», — возмущается Наталья Шаптур.

Марат Жундубаев поручил создать дефектную комиссию, которая составит акты по каждой квартире, после чего застройщик должен будет исправить все недочеты. Ему дали срок до 25 августа. Также глава города рекомендовал жильцам создать свое ОСИ, чтобы их проблемы решались быстрее.

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