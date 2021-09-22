Жители дома в Костанае не могут добиться восстановления фасада после пожара

По словам управляющего кондоминиумом, в здании были проблемы с электричеством, устранять которые ответственные службы не торопились, а возгорание произошло именно по этой причине. Есть и подтверждающее этот факт заключение. А между тем местные жители продолжают оплачивать кредит, который брали на капитальный ремонт дома по госпрограмме.

Так выглядит дом по улице Тауелсиздик 161 после пожара, который произошел почти год назад, в октябре. Как рассказывает управляющий кондоминиумом этого дома, проблемы тут начались задолго до пожара — ещё в марте 2020 года.

«В марте месяце у нас пропала одна из фаз, которая подходит к дому, аварийная ЭПК-форфайт в марте приехала, переключили временно как они сказали на одну из фаз и сказали после того как сойдет снег будут восстанавливать, новый кабель нам положат. С мая месяца я в форвайт начал напоминать об их так сказать обещаниях, в результате на мои обещания почему-то не было никакой реакции»,- рассказывает управляющий кондоминумом дома «Тарана 161» Евгенимй Притула.

Тогда ответа от ЭПК- форфайт Евгений Притула так и не дождался, но чтобы решить эту проблему, он неоднократно писал запросы в отдел ЖКХ города, но и там ответа не получил. Пока он добивался решения проблемы с электропитанием дома, случился пожар на газовой трубе двухэтажки. В итоге, по заключению газовой компании, произошло это именно из-за неполадками с электро-напряжением.

«Приезжают пожарные, наносят вред дому правда тушат пожар. После этого газовики делают замеры на газовой трубе и говорят что у вас есть потенциал порядка 6 вт поэтому от этого потенциала произошла искра, в результате чего было возгорание. На что я им говорю, что я с марта месяца бьюсь, чтобы нам сделали нормальное напряжение и ничего не будет. В результате вот этого пожара, полтора месяца не было газа не на нашем доме, а у нас центральная труба, не на тех, кто идет за нами, а это 10 домов»,- вспоминает Евгений Притула.

В ноябре в доме все таки устранили проблемы с электричеством. ЭПК- форфайт проложили новый кабель, вот только последствия пожара так и не устранили. Но жильцы дома не теряют надежды, и надеются на восстановление фасада дома. Ведь несколько лет назад в этом доме сделали капитальный ремонт по программе модернизации, который обошелся местным жителям в 30 миллионов тенге, и они по сей день продолжают погашать кредит за проведённые работы.

«Неужели если у нас есть обслуживающая организация форфайт неужели ей нельзя указать, что если вы виноваты вы почему свои грехи не подчищаете? Клиенты, потребители с одной стороны, и поставщик услуг с другой стороны, ну если поставщик что-то не так сделал, святое дело, или ты должен тогда с рынка уходить, если ты не умеешь этим заниматься»,- отмечает управляющий кондомиумом дома.

Запрос в Эпк- forfait мы направили еще 13 сентября, там сообщили, что рабочая группа выедет по этому адресу для обследования, и позже компания предоставит нам ответ. На сегодня официального ответа мы так и не получили.

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