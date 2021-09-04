Жители одного из домов в микрорайоне Аэропорт на месяц остались без горячей воды

Причиной этому стал порыв, выявленный в ходе осенней опрессовки. Но устранить его теплокомпания не могла. Всё дело в том, что трубы, где произошёл порыв, пролегают под территорией детской площадки. По словам коммунальщиков, устранить аварию можно только после сноса площадки.

В костанайском микрорайоне Аэропорт опрессовка началась 6 августа. Примерно через неделю горячую воду дали, правда не всем. Жители 33 дома в этом микрорайоне почти месяц ждали, когда же их подключат к горячему водоснабжению.

«В нашем доме проблема с 6 августа нет горячей воды, наши жильцы очень терпеливые думали опрессовка, потом по плану 12 августа должны были отключить, опять ждали. Но потом выяснялось, во всех домах есть вода горячая, а у нас нет. Потому что, КТЭК кивает на ЖКХ, ЖКХ на КТЭК, ПКСК вообще не при чем, а жители остаются без горячей воды»,- говорит житель дома мкр. Аэропорт 33 Ардак Садыкова.

Жалуется на отсутствие горячего водоснабжения мама двоих детей Алтынай Батабаева, у женщины двухмесячный ребенок, и горячая вода им необходима буквально постоянно.

«Я сама являюсь мамой двоих детей, двухмесячногго и годик, очень тяжело без горячей воды. Утром постоянно греть воду в кастрюле, не только утром вечером, как только пришел с работы или уходит, приходит моется, уходит моется, а у нас получается весь день, приходится постоянно греть воду. Я дома одна, мне очень тяжело приходится»,- рассказывает житель дома мкр. Аэропорт 33 Алтынай Батабаева.

Коммуникации КТЭКа пролегают под детской площадкой, чтобы устранить порыв, по словам председателя ПКСК Кен-Дала, необходимо ее демонтировать. Яму уже выкопали, но к работам так и не приступили. Микрорайон Аэропорт обслуживают две компании ПКСК это Кен Дала, и ИП Досмуханов, детская площадка расположена на территории второй обсуживающей компании.

«Проблема по границе раздела обслуживает которую КТЭК трассу, у них порывы. До сегодняшнего дня они не устраняли в связи с тем, что трасса у них проходит по детской площадке ИП Досмуханов, требуют демонтировать площадку, Досмуханов естественно отказывается, потому что она стоит на балансе города»,- отмечает председатель ПКСК «Кен-Дала» Толепберген Утаров.

После того, как в четверг мы начали снимать этот видеоматериал, и отправили официальный запрос в КТЭК, проблема вдруг начала решаться.

«У нас в данном районе было 4 порыва, мы три порыва устранили, 9 домов было отключено, 8 домов подключили, один дом № 33 оставался отключенным, по причине того, что порыв находился под детской площадкой. В течение двух дней вчера и сегодня, мы провели необходимые ремонтные работы, скажем так приняли ряд мероприятий в целях сохранения детской площадки и устранения порыва на подземных тепловых коммуникациях»,- ответил заместитель главного инженера ГКП КТЭК Нурлан Кошеков.

Уже 3 сентября горячую воду к 33 дому запустили, причем даже детскую площадку сносить не пришлось.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.