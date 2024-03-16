Жители окраин Костаная с опаской ждут потепления

Снега в этом году выпало очень много, и при плюсовых температурах есть вероятность подтопления частного сектора. ЧС-ники сейчас проводят противопаводковые мероприятия.

В Костанае сегодня есть пять районов, которые относятся к паводкоопасным. Осадков этой зимой выпало много, поэтому сейчас основной упор сделан на вывоз снега именно из этих районов. Потепления в районе Костанай-2 жители ждут с настороженностью. Частный сектор топит практически ежегодно.

«Тут в воде было все, в прошлом году. Сейчас асфальт проложили, я не знаю как будет в этом году. А так и вчера, и позавчера вывозили снег, вывозят регулярно снег. Видите почищенно все, а тут вообще барханы вот такие были. Все вывозят».

«У нас всегда вода во втором Костанае. У нас здесь было все построено на болоте, здесь раньше были котлованы. Я надеюсь конечно, что в этом году воды меньше конечно будет. У нас сделаны отводы для воды, на обочинах есть логи. Но все равно, борьба идет со снегом».

В этом районе высокий уровень грунтовых вод. В прошлом году вода пришла сюда осенью. Поэтому у местных жителей есть опасения, что ситуация повторится, как только потеплеет. На этот случай городской отдел ЧС подготовил 20 мотопомп. Сейчас подрядные организации города очищают канавы и водоочистные сооружения.

«У нас планируется выделение денежных средств на заключение договоров по выкачке воды. У нас в настоящий момент готово 10 андижанцев — это вакуумные автомашины. В случае критических развитий ситуации, мы эти машины будем использовать для откачки воды в частных строениях. 10 машин вывозят 10 рейсов в день, это 100 рейсов вывозится с придворовых территорий»,- говорит руководитель отдела ЧС акимата Костаная Нурлан Амиров.

Нурлан Амиров отмечает, что в этом году хорошо помог зимний субботник, когда из паводкоопасных районов вывезли большой объем снега. Готовятся к возможному паводку и в жилом массиве Дружба, там в зоне риска 30 домов, столько же в Кунае, несколько домов в районе Колесных рядов и садового общества Текстильщик. В случае неблагоприятного прогноза акимат Костаная заключил договоры с организациями города на размещение у них 4000 человек с бесплаьным питанием.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.