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Жители поселка Дружба жалуются на дороги

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Жители Дружбы обеспокоены качеством ремонта, который проводят на дорогах в жилом массиве. Они считают, что следует проводить не средний ямочный ремонт, а капитальный. Водители курсирующих там автобусов поддерживают это мнение, передает alau.kz

Александр Сергеевич Чикалов живет в Дружбе и очень переживает за здешние дороги, а именно улицы Школьная и Молодежная. Несколько лет он пытается добиться качественного асфальтового покрытия, обращаясь то в городской ЖКХ, то в центр «iKomek». Но прийти к цели Александру Сергеевичу не удается.

«Вот это улица Молодежная, которая самая удобная и обслуживаться должны 2 остановки. Но 2 года уже не обслуживаются из-за того что некачественные ремонты дорог проводят. Вот посмотрите. На что это похоже? Разве так ремонтируют»,- разводит руками пенсионер глядя на дороги по улице Молодежная.

Александру Сергеевичу вторят и водители автобусов, с которыми он часто общается. Они тоже недовольны тем, как здесь проводят ремонт дороги.

«Давно это уже наблюдается. Я работаю 6-й год. Там такая же дорога и есть. Автобусы ломаются, их рвет. Там яма на яме, «двухэтажки» там ходят. Ожидайте, ожидайте. Вот и ожидаем. Приедут, сделают опять же. Но там нужно новое стелить уже. Там этот ямочный ремонт не идет уже. Оно выбивает все фурами, автобусами за раз»,- выразил мнение в телефонном разговоре представитель автобусного перевозчика.

Но в городском ЖКХ считают  иначе. Они уже построили планы по ремонту улиц и даже приступили к их воплощению. Но это вновь все тот же средний ямочный ремонт.

«Там был вообще проект на 1,5 миллиарда через отдел строительства – подъездные пути к жилому массиву Дружба. Он стоил 1,5 миллиарда. На это деньги не выдавались, если не ошибаюсь с 2017 года. В прошлом году мы корректировку сделали и зашли текущим ремонтом, но не через отдел строительства, а через отдел ЖКХ. Выделили в этом году средства и закроем Дружбу полностью в этом году в асфальт»,- сообщил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай Наурызбай Мусин.

Руководитель ЖКХ обещает, что отремонтируют 13 километров грунтовых дорог в Дружбе. Выборку грунта по улице Школьной уже сделали и там готовят основание.

 

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