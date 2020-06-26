Жители посёлка в Костанайской области усомнились, что у их скота был бруцеллез

Жители поселка Рыспай в Костанайском районе усомнились в том, что у их скота, отправленного на убой, был обнаружен бруцеллез. По словам жителей, такой диагноз поставили лишь трем животным, хотя на бойне их оказалось 75, передает alau.kz

У жителей поселка Рыспай в Костанайском районе возник вопрос по бруцеллезу. Они считают, что не весь их скот, который забрали по этой причине на убой, на самом деле был заражен. Об этом рассказывает один из жителей поселка в следующем видеообращении:

«Вот последний раз, когда сдавали, первый раз моих не было, а когда в последний раз сдавали там что-то больше 30 голов из них 1 бруцеллез, 4 чистых, остальные все в подозрении — 30 голов. Все в подозрении, не бруцеллез. И всех фактически заставили сдать. Ну как. Сказали сдавать. Приехала машина и забрали»

По словам местных жителей, итоговая ситуация сложилась таким образом. В мае сельчанам сообщили, что после обследования у 26 коров обнаружили бруцеллез и их увезли на убой. Затем еще у 49 коров выявили «сомнительный» результат. После повторного анализа он остался тем же — «сомнительным». После чего и этот скот забрали. Это было в мае и начале июня. А уже на этой неделе сельчане узнали, что диагноз бруцеллез подтвердился только у 3 коров из всех забитых.

«Вот теперь спрашивается, а остальная скотина? Что у них было? Что это такое «сомнительно»? Что это за диагноз такой? Нам никто ничего не объясняет»,- посетовала в телефонном разговоре жительница поселка Рыспай Баршагуль Исбулатова, жительница поселка Рыспай.

Беспокоит жителей и другой момент. Их поселок собираются закрыть на карантин. У всего скота, а также домашних животных — кошек и собак — собираются взять анализ на бруцеллез. Но люди бояться, что и теперь, чтобы отправить животных на убой будет достаточно того самого «сомнительного» результата. В поселке уже осталась только половина от имевшегося раньше скота. А именно он способ существования жителей. И уничтожать его без видимых, по мнению людей, причин — недопустимо. Объяснение этому дали в управлении ветеринарии Костанайской области. По словам его заместителя даже 1 подтвержденный случай бруцеллеза указывает, что в населенном пункте циркулирует возбудитель заболевания.

«Положительная реакция тоже считается больным животным. И они должны сдаваться на убой»,- сказал Бауржан Бекет, заместитель руководителя управления ветеринарии акимата Костанайской области.

По поводу повторного «сомнительного» результата Бауржан Бекет сообщил следующее.

«Если дважды «сомнительный» показывает, тогда их желательно направлять на убой. Потому что, во-первых, здесь уже установлено методом ПЦР наличие возбудителя. Поэтому они тоже создают условия дальнейшему распространению. Это тоже не исключает наличие болезни»,- рассказал Бауржан Бекет.

В этом выводе заместитель руководителя управления ссылается на существовавшие раньше инструкции и мнение практикующих врачей. Вместе с тем есть и еще один момент, беспокоющий жителей поселка Рыспай. Им не выдают справки о том, что их скот был болен бруцеллезом. А ведь если бы справка была, они получили бы компенсацию от государства.

«Мы несколько раз писали в министерство сельского хозяйства предложения. Постоянно направляем. Мы даже направили, что скоро откроем же в Рыспай неблагополучный пункт – у них статус будет. Мы даже написали, хоть дайте нам на скот неблагополучного пункта оплатить. Пока что решения нет министерства»,- сообщил Бауржан Бекет.

Выходит, что убой скота весьма вероятно в поселке может быть продолжен. А компенсации за это люди так и не получат. В управлении сообщили, что поддержать их из местного бюджета средств нет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.