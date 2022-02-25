Жители района Костанай- 2 беспокоятся перед возможным паводком

Этот район города из года в год становится пленником талых вод. Сейчас снега на улицах и во дворах не мало, и местные жители переживают, что опять пострадают от паводка, поэтому просят власти обратить на них внимание.

Татьяна Киселева уже много лет живет в районе Костанай — 2. И как только зима заканчивается, она начинает переживать, что их двор и дом затопит водой. Помимо того, что горы из снега можно увидеть по всему району, есть и еще одна проблема — снежный полигон, который находится чуть выше района, по улице Станционной. Талая вода, как утверждает женщина, идет прямо к ним.

«Третий год наверное уже, складывают полигон у нас за вторым Костанаем, который находится выше второго и города. И когда он тает, во первых мусор остается, который год это говорю, потому что и мусор там потом не собирается. Третий год, я наблюдаю паводковые воды, грунтовые. Заглянула в прошлом году под пол, нигде воды нет, у меня под всем домом стоит вода. Мы подсыпаемся, подсыпаемся уже скоро до окон будем. Ничего не помогает, мы просили делать ливневки. Обещали, сделали асфальт»,- говорит Татьяна Киселева жительница района Костанай — 2.

Сегодня в Костанае есть 4 снежных полигона, один из них во втором Костанае. Местные жители рассказывают, что и без полигона снега тут хватает, и радоваться приближению весны им не приходится.

«Конечно, мы хотим, чтобы этот снег не вывозили. У нас по улицам бы хватало этого, а так получается, что у нас тает этот снег во втором, плюс с полей подходит. Деваться некуда. С этим надо решить. Не скидывали друг на друга. Для начала чтобы нам не вывозили снег за второй, зачем? Река внизу а снег весь наверх вывозят. Когда все равно это пойдет через нас, и мы в любом случае будем тонуть»,- говорит житель района Костанай — 2 Александр Кожевников.

Боится потопа и Алла Макаева, пенсионерка, говорит, что каждый год весной во дворе много воды. Снег по улицам чистят плохо, а если и чистят, то не вывозят. Женщина, переживает, что скоро будут плюсовые температуры, и талая вода окажется не только во дворе, но и в доме.

«У меня тут снега намело очень много, уже не могу в этом году сами кидать. Вот, пожалуйста. Дальше вон сильно большая площадь. И все это пойдет мне в хату и потом это по колено у меня»,- говорит пенсионерка Алла Макаева.

Жители второго Костаная просят обратить на них внимание, и помочь им решить проблему, пока еще есть время до наступления тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.