Жители села попросили новый Дом культуры: что ответил аким Костанайской области





Во время встречи акима Костанайской области Кумара Аксакалова с жителями Федоровского района прозвучала просьба о строительстве нового Дома культуры в Ленинском сельском округе.

По словам одного из жителей, в округе проживает около 1,5 тысячи человек, однако старое здание Дома культуры пришло в негодность и больше не используется.

«У нас население где-то 1500 человек, и вся беда — у нас нет Дома культуры. Старое здание пришло в негодность. Можно ли предусмотреть возможность строительства нового мини-ДК?» — обратился житель к главе региона.

В ответ Кумар Аксакалов отметил, что при рассмотрении подобных проектов в первую очередь оценивается обеспеченность населенного пункта базовой инфраструктурой.

«Я почему спрашиваю, потому что некоторые жители говорят: “Давайте Дом культуры”, когда нет даже нормальной дороги до поселка, других важных вещей, которые прежде всего мы должны реализовать. Если все остальное нормально, тогда можно было бы рассмотреть», — ответил аким области.

По словам главы региона, после решения первоочередных вопросов, связанных с дорогами, водоснабжением и другими инженерными коммуникациями, вопрос строительства нового Дома культуры может быть рассмотрен.

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