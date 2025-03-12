Мажилис одобрил в первом чтении депутатский проект закона с изменениями и дополнениями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и сопутствующие ему поправки в кодексы «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба Мажилиса Парламента РК.
Основной законопроект разработан в целях совершенствования действующего законодательства в сферах жилищных отношений и ЖКХ. Предусмотренные в нём новые понятия и уточняющие поправки позволят жильцам управлять общим имуществом объекта кондоминиума с учётом текущей ситуации и общественных отношений в жилищно-коммунальной сфере. Законопроект предлагает жителям реальную возможность выбирать, кто и как будет управлять их домом.
«Теперь доступны два основных варианта это объединение собственников имущества — ОСИ, непосредственное совместное управление — это аналог простых товариществ, но без ограничений по количеству квартир. При этом простые товарищества не отменяются, они просто вписываются в концепцию совместного управления», — говорится в распространённой информации пресс-службы Мажилиса Парламента РК.
Собственники квартир смогут свободно выбирать, как организовать процесс управления:
- Самостоятельное управление – ОСИ выбирает председателя из числа собственников, который организует работу, нанимает персонал и отвечает за состояние дома.
- Профессиональный управляющий – ОСИ может заключить договор с профессиональным управляющим, а председатель будет выполнять надзорные функции.
- Передача управления на аутсорсинг – ОСИ может оставить за собой только надзорные полномочия и передать все вопросы управляющей компании.
Если жильцы не организуют собрание, дом автоматически считается «бесхозным», и местные власти могут назначить временного управляющего.
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