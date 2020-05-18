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Жителя Костаная убило током возле электроподстанции

alau.kz/фото читателя

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13 мая в 17.36 часов в управление полиции Костаная поступило сообщение об обнаружении возле электроподстанции трупа мужчины возле лога на пересечении улиц Фролова-Алтынсарина. Информацию об этом в ответе на запрос alau.kz подтвердили в пресс-службе департамента полиции области. 

Незамедлительно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. При первоначальном осмотре установлено, что тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Вместе с тем, имеются следы поражения руки током.

Сотрудниками полиции была установлена личность мужчины. Им оказался 41-летний житель города Костанай.

По итогам проведенной экспертизы причина смерти: поражение техническим током.

 

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