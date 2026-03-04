В Костанае сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном хранении и реализации наркотических средств.
Как сообщили в полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и обыска у подозреваемого были обнаружены и изъяты около 40 миллилитров экстракционного опия, а также примерно 20 граммов мака с наслоениями наркотического вещества. Кроме того, у мужчины нашли медицинские шприцы и другие предметы, представляющие интерес для следствия.
По данному факту начато досудебное расследование по статье, предусматривающей ответственность за незаконное изготовление, переработку, хранение и сбыт наркотических средств.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
В полиции отмечают, что работа по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота наркотиков в регионе продолжается.
Выпуск ТВ-новостей - 03.03.26
