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Жителя Костаная засыпало грунтом в двухметровой яме

— Сегодня, 15:22
Изображение для новости: Жителя Костаная засыпало грунтом в двухметровой яме

Фото взято с сайта ortcom.kz

В микрорайоне Кунай города Костаная  мужчина 1994 г. р. упал в траншею глубиной 2 метра и шириной около 1,2 метра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Изображение 1 для Жителя Костаная засыпало грунтом в двухметровой яме

Фото МЧС РК

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Оценив ситуацию, они сразу начали спасательную операцию: аккуратно извлекли мужчину из-под слоя грунта и с помощью верёвки подняли его на поверхность.

Пострадавшего осмотрели сотрудники Центра медицины катастроф и бригада скорой помощи. Благодаря скоординированным действиям спасателей и медиков удалось избежать серьёзных последствий.



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