В микрорайоне Кунай города Костаная мужчина 1994 г. р. упал в траншею глубиной 2 метра и шириной около 1,2 метра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Оценив ситуацию, они сразу начали спасательную операцию: аккуратно извлекли мужчину из-под слоя грунта и с помощью верёвки подняли его на поверхность.

Пострадавшего осмотрели сотрудники Центра медицины катастроф и бригада скорой помощи. Благодаря скоординированным действиям спасателей и медиков удалось избежать серьёзных последствий.

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