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Жителя Костанайской области задержали за рекламу наркотиков

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Костанайскими полицейскими за рекламу наркотиков задержан житель области. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Факт выявлен сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Дармек» на территории города Рудный. Оперативниками с поличным задержан 22-летний безработный местный житель. Вооружившись специальным трафаретом, аэрозольной краской мужчина наносил надпись в виде рекламы ссылок интернет сайтов на стены домов.

Данный факт зарегистрирован по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статье 299-1 Уголовного кодекса «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Республиканское ОПМ проводится в целях выявления и пресечения незаконной деятельности по хранению и сбыту наркотических средств, а также проверки в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, продлится до 20 ноября.

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