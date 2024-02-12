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Жителям каких районов Костаная угрожает подтопление

Фотография для новости Жителям каких районов Костаная угрожает подтопление

По информации городских ЧС-ников сегодня в Костанае есть 9 паводкоопасных районов, 3 из которых особенно подвержены подтоплению. Один из них — это так называемы колесные ряды. Здесь в зоне риска 88 домов. Сложная ситуация может сложиться и на улицах Пионерская, Красный Кузнец, Тобольская, Юный боец и Дачная.

Чтобы талая вода проходила беспрепятственно, в ЧС отмечают, что необходимо очистить 2 водопропускные трубы. Ещё один проблемный участок города -это Костанай- 2.

«В зону подтопления попадает 260 дворов — имеется водоотводной канал «Нагорная канава», протяженностью 3,5 км. Канал выполнен в грунтовом исполнении, отсутствует бетонное укрепление, для недопущения размывания. В основном подтопление происходит вследствие поднятия грунтовых вод. В целях минимизации подтопления необходимо провести качественную работу по отчистке и вывозу снега с придворовых территорий и улиц, а также прочистить водоотводной канал», — говорит и.о.начальника УЧС Костаная Ерден Нуржанулы.

В ЧС также отмечают, что в районе Костанай-2 за Нагорной канавой расположен полигон, предназначенный для вывоза снега, его местораположение может негативно повлиять на паводковые процессы. Напомним, что во втором Костанае дома топило грунтовыми водами даже осенью, поэтому и весной здесь не исключают верояитность подтопления. Поэтому этом районе в период интенсивного снеготаяния будет круглосуточно дежурить гидропост.

«При поступлении большого количества талых вод по каналу «Нагорная канава», и скопления большого количества талых вод в котловане на территории СО «Текстильщик», возможен перелив данного котлована, и угроза подтопления 30 дачных домов. Также неподалеку расположен полигон, предназначенный для вывоза снега с территории города, откуда также существует вероятность поступления большого количества талых вод на территорию СО «Текстильщик»», — говорит Ерден Нуржанулы.

Спасатели отмечают, что близкое расположение снежных полигонов к жилым домам грозит подтоплением. Поэтому их предлагают перенести подальше.

«Завтра мы там обеспечим полигон, начнем вывозить туда, а снег, вернее вода обратно пойдет. Я думаю, надо сделать так: пригласить подрядчиков, ЧС-ников, ЖКХ, надо сесть и определиться по запасному полигону. Подрядчики точно знают, особенно, кто каждый год работает куда можно снег складывать», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Также ЧС-ники рассказали, что в городе в паводкоопасных районах нет системы оповещения населения в случае ЧС. По расчётам спасателей, для их установки необходимо больше 200 миллионов тенге. В акимате пообещали рассмотреть этот вопрос.

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