Жителям Костанайской области готовы выдать более 1,5 млн тенге. Кто может претендовать?





Жители Костанайской области смогут получить государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей. Прием заявок в рамках первого потока 2026 года пройдет с 24 июня по 8 июля на портале Business.enbek.kz.

Кто может получить грант

Безвозмездные гранты предоставляются на конкурсной основе представителям социально уязвимых категорий населения. Размер поддержки составляет до 400 МРП, что в 2026 году превышает 1,5 млн тенге.

Участвовать в конкурсе могут зарегистрированные безработные граждане и индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшие бизнес не более года назад.

Претендент должен относиться к одной из следующих категорий: лицо с инвалидностью, кандас, межрегиональный переселенец, получатель адресной социальной помощи, получатель пособия многодетной семье, лицо, воспитывающее ребенка с инвалидностью, либо получатель пособия по случаю потери кормильца.

Какие требования предъявляются

Одним из обязательных условий является наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», полученного не ранее трех лет до подачи заявки.

Для участия необходимо зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz, заполнить заявление, прикрепить бизнес-план и подписать документы электронной цифровой подписью.

На что можно потратить деньги

Гранты предоставляются однократно. Средства можно направить на приобретение оборудования, инвентаря, инструментов, животных, птицы, семян, саженцев и рассады, а также на аренду коммерческих помещений для реализации бизнес-проекта.

При этом использовать грант на личные нужды, погашение кредитов, покупку жилья, земельных участков или производство подакцизной продукции запрещено.

Сколько грантов уже получили жители области

По данным Управления координации занятости и социальных программ, с 2023 по 2025 годы в Костанайской области выдано 593 гранта на общую сумму 870,8 млн тенге.

Поддержку получили проекты в сфере производства продуктов питания, бытовых услуг, ремонта техники, сельского хозяйства, общественного питания, индустрии красоты и других направлений малого бизнеса.

За дополнительной информацией жители области могут обратиться в карьерные центры по месту жительства.

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