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Жителям Костанайской области посоветовали отказаться от дальних поездок

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Министерство внутренних дел рекомендует воздержаться от дальних поездок жителям Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей из-за ухудшения погоды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях из-за ухудшения погоды введены ограничения для движения автотранспорта (обильный снег, метель, ограничение видимости) на ряде автомобильных дорог. Понижение температуры воздуха ниже 20 градусов ожидается в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

МВД жителям указанных регионов рекомендует воздержаться от поездок по автодорогам и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс», — говорится в сообщении.

Полицейские призывают водителей соблюдать особую осторожность и быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части.

«Движение на автомобиле в сложных погодных условиях требует от водителей максимальной концентрации внимания на дороге, а также подготовки автомобиля к дорожным и метеорологическим условиям в зимний период со своевременной заменой шин.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения органов внутренних дел по номеру 102«, — добавили в МВД.

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