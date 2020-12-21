Жителям Костанайской области посоветовали отказаться от дальних поездок

Министерство внутренних дел рекомендует воздержаться от дальних поездок жителям Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей из-за ухудшения погоды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.
«В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях из-за ухудшения погоды введены ограничения для движения автотранспорта (обильный снег, метель, ограничение видимости) на ряде автомобильных дорог. Понижение температуры воздуха ниже 20 градусов ожидается в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
МВД жителям указанных регионов рекомендует воздержаться от поездок по автодорогам и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс», — говорится в сообщении.
Полицейские призывают водителей соблюдать особую осторожность и быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения органов внутренних дел по номеру 102«, — добавили в МВД.
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