Жителям Костанайской области стала доступна новая кардиодиагностика





В Костанайской областной больнице впервые в регионе выполнили внутрисосудистое ультразвуковое исследование — IVUS — во время проведения коронарографии.

Современная технология позволяет получить детальное изображение сосудов изнутри, что помогает более точно определить степень поражения артерий и подобрать наиболее эффективную тактику лечения для пациента.

Подобное оборудование сегодня имеется лишь в крупных медицинских центрах страны.

Для внедрения технологии в Костанай прибыли специалисты из Китая и Алматы

Для запуска новой системы в областную больницу приехали инженер компании Horimed из китайского города Тяньцзинь Пэн Фэй и специалисты Кардиологического центра Алматы.

Они приняли участие в установке оборудования, проведении первого исследования и обучении местных врачей работе с новой технологией.

По словам Пэн Фэя, система IVUS в Костанае стала третьим проектом компании Horimed в Казахстане.

«Сегодня я приехал в Костанайскую областную больницу с целью установки системы IVUS, а также для проведения обучения местных врачей по работе с оборудованием и его клиническому применению. На сегодняшний день в Казахстане нами уже установлены две системы IVUS — в Алматы и Астане. Установка в Костанае станет третьим реализованным проектом Horimed в стране», — отметил инженер.

Технология позволит повысить качество лечения

В компании подчеркнули, что работают на рынке Казахстана второй год и заинтересованы в развитии сотрудничества с медицинскими учреждениями страны.

По мнению специалистов, современные технологии внутрисосудистой визуализации помогут врачам повысить точность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и эффективность эндоваскулярных вмешательств.

В областной больнице отмечают, что внедрение IVUS расширяет возможности высокотехнологичной медицинской помощи и делает современные методы диагностики доступнее для жителей Костанайской области.

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