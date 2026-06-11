Жителям Костанайской области стала доступна новая кардиодиагностика

В Костанайской областной больнице впервые в регионе выполнили внутрисосудистое ультразвуковое исследование — IVUS — во время проведения коронарографии.
Современная технология позволяет получить детальное изображение сосудов изнутри, что помогает более точно определить степень поражения артерий и подобрать наиболее эффективную тактику лечения для пациента.
Подобное оборудование сегодня имеется лишь в крупных медицинских центрах страны.
Для внедрения технологии в Костанай прибыли специалисты из Китая и Алматы
Для запуска новой системы в областную больницу приехали инженер компании Horimed из китайского города Тяньцзинь Пэн Фэй и специалисты Кардиологического центра Алматы.
Они приняли участие в установке оборудования, проведении первого исследования и обучении местных врачей работе с новой технологией.
По словам Пэн Фэя, система IVUS в Костанае стала третьим проектом компании Horimed в Казахстане.
«Сегодня я приехал в Костанайскую областную больницу с целью установки системы IVUS, а также для проведения обучения местных врачей по работе с оборудованием и его клиническому применению. На сегодняшний день в Казахстане нами уже установлены две системы IVUS — в Алматы и Астане. Установка в Костанае станет третьим реализованным проектом Horimed в стране», — отметил инженер.
Технология позволит повысить качество лечения
В компании подчеркнули, что работают на рынке Казахстана второй год и заинтересованы в развитии сотрудничества с медицинскими учреждениями страны.
По мнению специалистов, современные технологии внутрисосудистой визуализации помогут врачам повысить точность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и эффективность эндоваскулярных вмешательств.
В областной больнице отмечают, что внедрение IVUS расширяет возможности высокотехнологичной медицинской помощи и делает современные методы диагностики доступнее для жителей Костанайской области.
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