Жителям Костанайской области за тепло сделают перерасчет

ijevsk.bezformata.com
COVID-2019 в Казахстане
13872 - зарегистрированно
8593 - выздоровевших
67 - летальных случаев
210(+1) - в Костанайской области
В соответствии с правилами формирования тарифов, утвержденными приказом министра нацэкономики Казахстана проведен анализ перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха по 23 субъектам естественной монополий, оказывающих услуги теплоснабжения бытовым потребителям, не имеющим приборов учета тепловой энергии Костанайской области. Об этом сообщили в департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области.
В целях защиты прав потребителей, департаментом завершена работа по перерасчету бытовым потребителям стоимости тепловой энергии, исходя из фактической температуры наружного воздуха в соответствии с требованиями вышеуказанных правил формирования тарифов.
По Костанайской области за прошедший отопительный период в результате более высоких фактических температур наружного воздуха потребителям, не имеющим приборы учета тепловой энергии, произведен перерасчет платы за тепловую энергию за отопительный период 2019-2020 года на общую сумму 50 718 610 тенге по 23 субъектам,в том числе по базовому субъекту естественной монополии ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» — 13 378 280 тенге.
Так, в соответствии с проведенным перерасчетом по Костанайской области бытовым потребителям осуществлен возврат денежных средств на сумму:
|№
|Наименование СЕМ
|Сумма перерасчета, тенге с НДС
|1
|ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания»
|13 378 280
|2
|АО «Соколовско — Сарбайское горно — обогатительное производственное объединение» (город Рудный потребители без ОПУ)
|12 194 300
|АО «Соколовско — Сарбайское горно — обогатительное производственное объединение» (город Рудный ветх)
|1 375 400
|АО «Соколовско — Сарбайское горно — обогатительное производственное объединение» (поселок Качар потребители без ОПУ)
|258 980
|3
|ГКП «Лисаковскгоркоммунэнерго» (город Лисаковск)
|6 387 040
|ГКП «Лисаковскгоркоммунэнерго» (поселок Октябрьский)
|2 706 670
|4
|ГКП «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» (город Аркалык микрорайон Молодежный)
|186 660
|5
|ГКП «Житикаракоммунэнерго» (без ОПУ)
|3 983 890
|ГКП «Житикаракоммунэнерго» (ветх)
|3 011 800
|6
|КГП «Затобольская ТЭК»
|125 510
|7
|ГКП «Железорудная ТЭК»
|58 990
|8
|КГП «Озерное»
|614 690
|9
|ГКП «Кушмурунская ТЭК» (поселок Кушмурун)
|1 826 610
|ГКП «Кушмурунская ТЭК» (поселок Аулиеколь)
|1 103 850
|10
|ГКП «Тобол»
|619 220
|11
|ТОО «Наурзум Сервис»
|236 360
|12
|ГКП «Аман Су»
|39 690
|13
|ГКП «Предприятие коммунального хозяйства»
|193 220
|14
|ТОО «Гранд»
|192 510
|15
|ГКП «Боровское ЖКХ-2016»
|132 460
|16
|ТОО «ТК Пешковка»
|77 770
|17
|ГКП «Шыгыс»
|106 470
|18
|ГКП «Узунколь Су»
|30 740
|19
|ТОО «Камысты»
|54 580
|20
|ГКП «Теплоцентр»
|1 075 130
|21
|ТОО «Теміржолсу-Қостанай»
|52 450
|22
|ИП «Насыров»
|50 690
|23
|АО «Заря»
|644 650
Необходимо также сообщить, что основной причиной снижения сумм ежегодного возврата средств потребителям за отопительный период в результате фактических температур наружного воздуха является установка потребителями приборов учета тепловой энергии.