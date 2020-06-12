Жителям Костанайской области за тепло сделают перерасчет

В соответствии с правилами формирования тарифов, утвержденными приказом министра нацэкономики Казахстана проведен анализ перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха по 23 субъектам естественной монополий, оказывающих услуги теплоснабжения бытовым потребителям, не имеющим приборов учета тепловой энергии Костанайской области. Об этом сообщили в департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области.

В целях защиты прав потребителей, департаментом завершена работа по перерасчету бытовым потребителям стоимости тепловой энергии, исходя из фактической температуры наружного воздуха в соответствии с требованиями вышеуказанных правил формирования тарифов.

По Костанайской области за прошедший отопительный период в результате более высоких фактических температур наружного воздуха потребителям, не имеющим приборы учета тепловой энергии, произведен перерасчет платы за тепловую энергию за отопительный период 2019-2020 года на общую сумму 50 718 610 тенге по 23 субъектам,в том числе по базовому субъекту естественной монополии ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» — 13 378 280 тенге.

Так, в соответствии с проведенным перерасчетом по Костанайской области бытовым потребителям осуществлен возврат денежных средств на сумму:

№ Наименование СЕМ Сумма перерасчета, тенге с НДС 1 ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» 13 378 280 2 АО «Соколовско — Сарбайское горно — обогатительное производственное объединение» (город Рудный потребители без ОПУ) 12 194 300 АО «Соколовско — Сарбайское горно — обогатительное производственное объединение» (город Рудный ветх) 1 375 400 АО «Соколовско — Сарбайское горно — обогатительное производственное объединение» (поселок Качар потребители без ОПУ) 258 980 3 ГКП «Лисаковскгоркоммунэнерго» (город Лисаковск) 6 387 040 ГКП «Лисаковскгоркоммунэнерго» (поселок Октябрьский) 2 706 670 4 ГКП «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» (город Аркалык микрорайон Молодежный) 186 660 5 ГКП «Житикаракоммунэнерго» (без ОПУ) 3 983 890 ГКП «Житикаракоммунэнерго» (ветх) 3 011 800 6 КГП «Затобольская ТЭК» 125 510 7 ГКП «Железорудная ТЭК» 58 990 8 КГП «Озерное» 614 690 9 ГКП «Кушмурунская ТЭК» (поселок Кушмурун) 1 826 610 ГКП «Кушмурунская ТЭК» (поселок Аулиеколь) 1 103 850 10 ГКП «Тобол» 619 220 11 ТОО «Наурзум Сервис» 236 360 12 ГКП «Аман Су» 39 690 13 ГКП «Предприятие коммунального хозяйства» 193 220 14 ТОО «Гранд» 192 510 15 ГКП «Боровское ЖКХ-2016» 132 460 16 ТОО «ТК Пешковка» 77 770 17 ГКП «Шыгыс» 106 470 18 ГКП «Узунколь Су» 30 740 19 ТОО «Камысты» 54 580 20 ГКП «Теплоцентр» 1 075 130 21 ТОО «Теміржолсу-Қостанай» 52 450 22 ИП «Насыров» 50 690 23 АО «Заря» 644 650

Необходимо также сообщить, что основной причиной снижения сумм ежегодного возврата средств потребителям за отопительный период в результате фактических температур наружного воздуха является установка потребителями приборов учета тепловой энергии.

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