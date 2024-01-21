Жителям севера Казахстана предлагают выплачивать специальные денежные надбавки

Продумать для постоянных жителей северных регионов систему специальных «северных» денежных надбавок, субсидий, льгот, преференций, газифицировать регионы, улучшить доступ к качественной питьевой воде, дороги, связь и авиаперевозки, предложил правительству Казахстана депутат мажилиса РК Магеррам Магеррамов, сообщает КазТАГ.

«Продумать для постоянных жителей северных регионов систему специальных «северных» денежных надбавок, субсидий, льгот, преференций, газифицировать регионы, улучшить доступ к качественной питьевой воде, дороги, связь и авиаперевозки», – предложил Магеррамов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании мажилиса в среду.

По его словам, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях накопилось немало «хронических» проблем. Главная – отток населения. Отсюда кадровый дефицит, острая нехватка специалистов, в том числе, рабочих профессий. Программы переселения на север жителей южных регионов не дали нужного эффекта. Северные регионы – преимущественно аграрные. Следует предложить постоянным жителям северных регионов, живущих в суровых климатических условиях, продуманную систему специальных «северных» денежных надбавок, субсидий, льгот, преференций.

Также, без газификации невозможно достичь полноценного развития северных регионов: в Костанайской области газифицировано только 18% населенных пунктов, в СКО природного газа нет вообще. Это делает северные регионы не привлекательными для инвесторов и, в целом, для проживания.

Также, в этих регионах нет доступа к качественной питьевой воде. Несмотря на обилие рек и озер и подповерхностное расположение грунтовых вод, многие населенные пункты не имеют нормального водоснабжения. Из-за непродуманных правил министерства сельского хозяйства в регионе отмечается заболеваемость бруцеллезом и другими опасными болезнями. Необходимо кардинально менять подход к ветеринарной службе, поддерживать и развивать ее. Жители районов и сел просят решить проблему бродячих собак.

Необходимо менять подход к строительству и ремонту дорог. Сейчас дороги находятся в разном ведении: областном, республиканском. Часто при строительстве одних дорог от тяжелой техники и большегрузов страдают дороги другого подчинения. Областные власти готовы установить весовые станции за свой счет, нужно ввести жесткие требования по соблюдению всех правил проезда. Гарантийные сроки службы дорожного полотна следует продлить с 2 до 10 лет.

В регионе, несмотря на громкие заявления уполномоченного министерства, интернет приходится буквально «ловить». Аэропорт Петропавловска, имеющий статус международного, больше напоминает холодный ангар. Не так давно аэропорт был передан в управление частной компании, и теперь возникает вопрос – зачем, и не пора ли изъять имущество у нерадивого собственника, чтобы передать более добросовестному управленцу.

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