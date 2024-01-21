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Жителям севера Казахстана предлагают выплачивать специальные денежные надбавки

Фотография для новости Жителям севера Казахстана предлагают выплачивать специальные денежные надбавки

alau.kz

Продумать для постоянных жителей северных регионов систему специальных «северных» денежных надбавок, субсидий, льгот, преференций, газифицировать регионы, улучшить доступ к качественной питьевой воде, дороги, связь и авиаперевозки, предложил правительству Казахстана депутат мажилиса РК Магеррам Магеррамов, сообщает КазТАГ. 

«Продумать для постоянных жителей северных регионов систему специальных «северных» денежных надбавок, субсидий, льгот, преференций, газифицировать регионы, улучшить доступ к качественной питьевой воде, дороги, связь и авиаперевозки», – предложил Магеррамов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании мажилиса в среду.

По его словам, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях накопилось немало «хронических» проблем. Главная – отток населения. Отсюда кадровый дефицит, острая нехватка специалистов, в том числе, рабочих профессий. Программы переселения на север жителей южных регионов не дали нужного эффекта. Северные регионы – преимущественно аграрные. Следует предложить постоянным жителям северных регионов, живущих в суровых климатических условиях, продуманную систему специальных «северных» денежных надбавок, субсидий, льгот, преференций.

Также, без газификации невозможно достичь полноценного развития северных регионов: в Костанайской области газифицировано только 18% населенных пунктов, в СКО природного газа нет вообще. Это делает северные регионы не привлекательными для инвесторов и, в целом, для проживания.

Также, в этих регионах нет доступа к качественной питьевой воде. Несмотря на обилие рек и озер и подповерхностное расположение грунтовых вод, многие населенные пункты не имеют нормального водоснабжения. Из-за непродуманных правил министерства сельского хозяйства в регионе отмечается заболеваемость бруцеллезом и другими опасными болезнями. Необходимо кардинально менять подход к ветеринарной службе, поддерживать и развивать ее. Жители районов и сел просят решить проблему бродячих собак.

Необходимо менять подход к строительству и ремонту дорог. Сейчас дороги находятся в разном ведении: областном, республиканском. Часто при строительстве одних дорог от тяжелой техники и большегрузов страдают дороги другого подчинения. Областные власти готовы установить весовые станции за свой счет, нужно ввести жесткие требования по соблюдению всех правил проезда. Гарантийные сроки службы дорожного полотна следует продлить с 2 до 10 лет.

В регионе, несмотря на громкие заявления уполномоченного министерства, интернет приходится буквально «ловить». Аэропорт Петропавловска, имеющий статус международного, больше напоминает холодный ангар. Не так давно аэропорт был передан в управление частной компании, и теперь возникает вопрос – зачем, и не пора ли изъять имущество у нерадивого собственника, чтобы передать более добросовестному управленцу.

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