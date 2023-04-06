Жителям затопленных домов в Карасуском районе построят новое жильё

С таким предложением выступили местные предприниматели, поскольку другого решения проблемы в районе не видят. Идею поддержал аким области, и сообщил, что бюджет покроет половину затрат бизнесмена на строительство.

В селе Карамырза Карасуского района продолжаются противопаводковые мероприятия. Здесь выставлены два круглосуточных поста наблюдения для мониторинга уровня воды в реке Тюнтюгур. Ежегодно этот поселок весной находится в зоне риска подтопления. Несмотря на то, что жители и сотрудники ДЧС заранее проводят противопаводковые мероприятия, дома на краю поселка подтапливает. Местные предприниматели рассматривают вариант построить для этих жильцов новые дома.

«Рассматриваем вариант перестраивать дома вот в эту зону. Потому, что это самая низшая зона, и там мы будем постоянно тонуть. Эти дома только за последний шесть лет только четыре раза тонули. То есть там никак невозможно защитить? Нет»,- говорит предприниматель Алмат Турсунов.

В селе Карамырза сегодня подтоплено 35 жилых домов и 60 подворий. Все они 50-х годов постройки. Алмат Турсунов готов построить жильцам этих домов новые. Потому что другого решения проблемы в районе не видят. Аким области идею подержал. Кумар Аксакалов в ходе рабочего визита в Карасуский район объехал территорию подтапливаемых поселков, ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий паводка и встретился с местными жителями.

«Вам будет оказана материальная помощь, мы поможем с области для того, чтобы вы хоть чуть-чуть компенсировали то, что придется вам делать сейчас опять. Полы, фундамент нужно будет укреплять, какие-то вещи, которые нужно будет восстанавливать. Будет оказана помощь. Надеемся, что вода будет спадать»,- отмечает глава региона Кумар Аксакалов.

По данным ДЧС, сейчас ожидается спад уровня воды. Второй волны паводка быть не должно, только возможна вода с полей. Но, как говорят специалисты, урона она не нанесёт. Из подтопленных домов в ближайшее время ЧСники будут откачивать воду переносными мотопомпами. Глава региона пообещал жителям, что проблема решится уже в скором времени.

«Это будет улучшение жилищных условий, предприятие будет вам строить эти дома, государство 50% компенсирует за постройку. Это практически будут ваши дома, личные дома. Это возможность улучшить свои жилищные условия. Договорились?»,- поинтересовался у жителей аким области.

Всего наа территории Костанайской области в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находятся 90 населенных пунктов. Это 2049 домов, в которых проживают более восьми тысяч человек.

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