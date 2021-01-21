USD 418.67
EUR 507.64
RUB 5.71
  1. Home
  2. Новости
  3. Жителю Костанайской области ограничение свободы заменили на реальный срок

Жителю Костанайской области ограничение свободы заменили на реальный срок

фото из открытых источников

Vinkmag ad

Лисаковским городским судом было принято решение о замене наказания в виде ограничения свободы, на более строгое — лишение свободы.

Гражданин «К» по предварительному сговору в группе лиц с гражданином «М» осужденные Лисаковским городским судом за совершение кражи чужого имущества путем незаконного проникновения в хранилище, получили 3 года 6 месяцев ограничения свободы. После вступления приговора в законную силу оба были поставлены на учет службы пробации г. Лисаковска. В процессе отбытия наказания с гражданином «К» регулярно проводились профилактические и воспитательные беседы. Однако осужденный, не делая для себя должных выводов допустил злостное уклонение от отбывания наказания.
В результате чего постановлением Лисаковского городского суда неотбытая часть наказания в виде ограничения свободы заменена на лишение свободы сроком на 3 года 1 месяц с направлением в исправительное учреждение уголовно – исполнительной системы средней безопасности.

Стоит отметить, что ранее его подельник гражданин «М» уже направлен в места лишения свободы за подобные злостные нарушения порядка отбывания наказания. Таким образом достигнуты цели восстановления социальной справедливости, меры по исправлению осужденных и принцип неотвратимости наказания.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Водителям не нужно иметь при себе водительское удостоверение. Парламент принял поправки
Следующая новость

46-летняя женщина возглавляла группу скотокрадов в Костанайской области