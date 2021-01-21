Жителю Костанайской области ограничение свободы заменили на реальный срок

Лисаковским городским судом было принято решение о замене наказания в виде ограничения свободы, на более строгое — лишение свободы.

Гражданин «К» по предварительному сговору в группе лиц с гражданином «М» осужденные Лисаковским городским судом за совершение кражи чужого имущества путем незаконного проникновения в хранилище, получили 3 года 6 месяцев ограничения свободы. После вступления приговора в законную силу оба были поставлены на учет службы пробации г. Лисаковска. В процессе отбытия наказания с гражданином «К» регулярно проводились профилактические и воспитательные беседы. Однако осужденный, не делая для себя должных выводов допустил злостное уклонение от отбывания наказания.

В результате чего постановлением Лисаковского городского суда неотбытая часть наказания в виде ограничения свободы заменена на лишение свободы сроком на 3 года 1 месяц с направлением в исправительное учреждение уголовно – исполнительной системы средней безопасности.

Стоит отметить, что ранее его подельник гражданин «М» уже направлен в места лишения свободы за подобные злостные нарушения порядка отбывания наказания. Таким образом достигнуты цели восстановления социальной справедливости, меры по исправлению осужденных и принцип неотвратимости наказания.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.