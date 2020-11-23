Жителю Костанайской области ограничение свободы заменили на реальный срок

Осужденному в Аулиекольском районе заменили наказание лишением свободы. Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Костанайской области, ранее за совершение кражи ему было назначено ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Неоднократное нарушение условий отбывания стали причиной лишения свободы. Профилактические беседы и постоянный контроль в большинстве случаев помогают осужденному встать на правильный путь, но бывают исключения.

«Осужденный, являясь злостным нарушителем исправляться не желал, что и повлекло за собой не совсем приятные последствия. Употребление алкогольных напитков в общественном месте и игнорирование принудительного труда были закреплены в деле, которое направили в районный суд. Рассмотрев материалы, суд принял решение удовлетворить представление службы пробации и заменить осужденному вид наказания на более строгий, заменить лишением свободы неотбытый срок, а именно 1 год 3 месяца и 27 дней»,- сообщили в ведомстве.

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