Жителю Костанайской области, убившему пенсионерку, вынесли приговор

По делу о совершении убийства и разбоя вынесен приговор в Костанайской области.

Согласно обвинению, 19 октября 2019 года в селе Денисовка Кенжебулат Кудайбергенов, вечером зашёл в дом 62-летней односельчанки. Мужчина уже был нетрезв. В ответ на её отказ занять денег или спиртного, он нанес ей многочисленные ножевые удары, в результате чего последняя скончалась на месте, а нападавший вынес из дома 12 тысяч тенге и 7 бутылок водки.

Мужчину ждал его собутыльник Самат Акдавлетов, которому стало известно о совершении преступления, но в правоохранительные органы он о нём не сообщил. Спецсудом по уголовным делам межрайонного суда по уголовным делам Кудайбергенов признан виновным. Совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, а так же срок неотбытого наказания за ранее совершенное преступление, признаны отягчающими вину обстоятельствами. Он сам признан рецидивистом.

По совокупности наказаний, ему назначено 22 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Не сообщивший о преступлении Акдавлетов, имеющий несовершеннолетних детей, приговорён к 4 годам заключения в колонию среднего режима безопасности. Приговор не вступил в законную силу.

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