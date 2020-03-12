Жителю Костанайской области, виновному в убийстве, добавили срок

Два года заключения добавили при повторном рассмотрении дела к сроку, назначенному жителю Костанайской области, за убийство сослуживца. Суд признал его виновным и в совершении разбоя, сообщает alau.kz

Наказание повторно назначено жителю Костанайской области. Первый приговор был вынесен 46-летнему Жамболату Жакия ещё в июле 2019-ого года. За полгода до этого, житель Аулиекольского района помогал бывшему однополчанину из Аркалыка Бауржану Досмаганбетову купить автомобиль. Тот приехал с двумя миллионами тенге. Жакия же, согласно версии обвинения, стал спаивать его в различных кафе района, а сам не пил.

46-летний мужчина вывез гостя за посёлок Тимофеевка, в котором проживал, и напал. После нескольких бросков его на землю и добивания ногами, пострадавший скончался. Жакия загрузил его в багажник своей «Лады», доехав до пригорода Костаная посёлка Альжанка выбросил тело в кювет, забрав деньги и телефоны. На суде вину он признавал частично, заявлял, что нетрезвый гость оскорблял его и напал первым.

Разбойником его не признали, но было учтено, что убийство совершено из корыстных побуждений, за что Жакия получил 15 лет. Однако областной суд направил дело на повторное рассмотрение в ходе которого за разбойное нападение добавили Жакие 2 года лишения свободы.

Срок он должен провести в учреждении с максимальным режимом безопасности.

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