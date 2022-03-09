Жительница Костаная искала сына через программу «Жди меня»

В ходе операции «Розыск» костанайские полицейские разыскали рудничанина, который пропал 20 лет назад. Об этом на брифинге рассказал старший инспектор управления миграционной службы ДП области Чингиз Курмангалиев.
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Операция «Розыск» проходила на территории области с 3 по 5 марта. В регионе работали 50 мобильных групп.
50-летний мужчина установлен рудненскими полицейскими совместно с российскими коллегами в городе городе Красноярск. Мать без вести пропавшего рассказала, что в 1991 году уехал на учебу в Красноярский край. Более 20 лет сын не выходил на связь, последний раз он приезжал в гости в 2002 году.
Женщина также обращалась с просьбой о поиске сына на передачу «Жди меня» российского телеканала.
В полиции отмечают, что в результате совместных действий полицейскими двух стран восстановлены родственные связи. Жительница города Рудного поблагодарила сотрудников миграционной службы УП города Рудного за профессионализм и помощь в розыске сына.
Всего за три дня оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» области установлено 76 разыскиваемых лиц, в том числе 56 разыскиваемых лиц прошлых лет и 20 жителей области, которые пропали в этом году. Среди них 31 должник, 40 неплательщиков алиментов и 5 лиц, утративших связь с родственниками. Так, в городах Костанае и Рудном патрульными полицейскими по ориентировкам установлены 41-летняя женщина и 31-летний мужчина. Жители области несколько лет уклонялись от уплаты алиментов.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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